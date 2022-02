भोजपुर: भोजपुर में जगदीशपुर थाना (Jagdishpur police station in Bhojpur) क्षेत्र के पीलापुर गांव के समीप आरा-मोहनिया एनएच पर मंगलवार की सुबह बस व ऑटो की सीधी भिड़ंत ( road accident in Bhojpur) हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में ऑटो चालक की मौत (One killed in Bhojpur) हो गई. इस हादसे को लेकर लोगों के बीच अफरातफरी का आलम रहा.





जानकारी के अनुसार मृतक धनगाई थाना क्षेत्र के दीघा (चकवा) गांव निवासी राम भजन राम का 30 वर्षीय पुत्र रूदल राम था. वह पेशे से ऑटो चालक था एवं एक पैर से दिव्यांग भी था. रूदल के के परिजनों ने बताया कि वह सोमवार सुबह ऑटो से जगदीशपुर थाना क्षेत्र के इसाढ़ी गांव स्थित मठिया टोला अपनी बहन शांति देवी के ससुराल गया था.

ये भी पढ़ें: शार्ट सर्किट से भोजपुर के नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरातफरी

मंगलवार तड़के जब वह ऑटो से वापस घर लौट रहा था, उसी बीच पीलापुर गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही बस से सीधी भिड़ंत हो गई. इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. इसके बाद उसे इलाज के लिए जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल से आरा सदर अस्पताल लाया जा रहा था, तभी उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. परिजनों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी.

ये भी पढ़ें: भोजपुर में छिनतई और लूट के 45 मोबाइल बरामद, एसपी ने मोबाइल धारकों को लौटाया

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया. बताया जाता है कि मृतक अपने तीन भाईयों में दूसरे स्थान पर था. घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP