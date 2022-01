भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के (Crime In Bhojpur) तियार थाना के हुलास टोला में वृद्ध व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या (Old Man Beaten To Death In Bhojpur) की घटना सामने आयी है. जहां, मामूली विवाद में छोटे भाई ने (Man Beaten By His Brother In Bhojpur) ही अपने बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए. मृतक की पत्नी के बयान पर मामले में 7 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल आरा भेज दिया है.

मृतक का नाम ईश्वर दयाल यादव बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक मृतक ईश्वर दयाल ने बुधवार दोपहर में अपने छोटे भाई को उसकी दीवार के पास बने गड्ढे में नाले का पानी गिराने से रोका, जिसके विरोध में मृतक का छोटा भाई भीम यादव आग बबूला हो उठा और फिर बड़े भाई की पिटाई शुरू कर दी. अचानक शुरू हुई मारपीट की इस घटना में आरोपी भाई के बेटे भी शामिल हो गए और जिनकी पिटाई से बड़े भाई ईश्वर दयाल की मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी भीम यादव घटनास्थल से फरार हो गया है.

बता दें कि, घटना के वक्त मौजूद मृतक की पत्नी फूलपातो देवी ने अपने पति को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाई. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. वहीं, तियर पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर इस घटना में शामिल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, इस घटना के बाद इलाके में सगे भाई द्वारा बड़े भाई की हत्या की घटना चर्चा का विषय बना हुआ है.

