भोजपुर: बिहार के आरा-पटना रेलवे लाइन पर यात्रा करने के दौरान अगर आप ट्रेन के गेट या खिड़की पर खड़े होकर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोइलवर पुल पर झपटमार गिरोह ( JhapattaMaar Gang On Ara Patna Railway Line) सक्रिय है. लूटपाट करने वाले इस शातिर गिरोह के बदमाश सोन नदी पर बने पुल के बीच में ही यात्रा के दौरान मोबाइल ( Mobile Loot In Moving Train In Bhojpur ) और पर्स छीन लेते हैं. मोबाइल झपटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ( Bhojpur Viral Video) हो रहा है.

चलती ट्रेन से मोबाइल लूट का लाइव वीडियो आया सामने: बताया जाता है कि ट्रेन कोइलवर पुल से गुजर रही थी तो एक यात्री ट्रेन में खिड़की के पास हाथ में मोबाइल लिए सोन नदी की उफनती धाराओं को मोबाइल में कैद कर रहा था. तभी चन्द मिनटों में मोबाइल झपटमार ने डंडे से यात्री के हाथ पार वार किया. यात्री के हाथ से मोबाइल छूट गया, जिसे लेकर झपट्टा मार चलता बना. पीड़ित यात्री को थोड़ी देर तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ.

ऐसे होती है चलती ट्रेन से मोबाइल की लूट: झपट्टा मार कितने शातिर हैं इसका अंदाजा आप वीडियो देख लगा सकते हैं. दरअसल, मोबाइल छीनने वाले लोग अपने पैर और एक हाथ को रेलवे ब्रिज के पिलर से रस्सी और कपड़े के सहारे बांधे रखते हैं और झूलते हुए ट्रेन के गेट या खिड़की पर बैठे यात्री के हाथ से चंद सेकेंड में मोबाइल और पर्स लूट लेते हैं. जब तक यात्री को कुछ समझ आता है, तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी होती है.

रेलवे ब्रिज पर झपटमार गिरोह से यात्री परेशान: ये काम जोखिमों से भरा है. वीडियो देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि लुटेरों के सामने से ट्रेन गुजर रही होती है और नीचे सोन नदी बहती है. तब भी मौत के मुंह में लटक रहे झपट्टामार बैलेंस बनाकर यात्रियों के मोबाइल समेत दूसरे सामान पर डंडा मारकर उसे गिरा देते है. इन गिरोह में कई सदस्य होते हैं. कुछ पुल पर और कुछ बदमाश नीचे भी सोन के सूखे भाग पर खड़े होते है क्योंकि जो फोन या पर्स पुल से नीचे गिर जाए उसको वो अपने कब्जे में ले सके.

जीआरपी की यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील: वहीं आरा जीआरपी थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से इंकार कर दिया. ऑफ द कैमरा उन्होंने बताया कि चलती ट्रेन से मोबाइल लूट के वीडियो की जानकारी उनको भी है. इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए कई टीम पुल पर भेज रहे हैं. लेकिन उच्चके पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं. साथ ही उन्होंने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील भी की है.

"चलती ट्रेन से लूट का वीडियो सामने आया है. हमें भी इसकी जानकारी है. कई टीम को हमने पुल पर भेजा है. उच्चके काफी शातिर हैं इसलिए पुलिस के हाथ नहीं लग रहे हैं."- जीआरपी थाना प्रभारी, आरा

बेगूसराय में भी झपटमार गिरोह है सक्रिय: बता दें कि इससे पहले बिहार के बेगूसराय से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई थी. बेगूसराय के सिमरिया राजेंद्र रेल पुल पर (Simaria Rajendra Railway Bridge) बदमाश टार्जन स्टाइल में लूट की वारदातों ( Mobile Loot from Moving Train In Bihar) को अंजाम देते थे. ये सब इतनी स्पीड में होता थी कि जिस यात्री का मोबाइल छीनता था, उसे भी कुछ देर तक समझ नहीं आता कि हुआ क्या है.