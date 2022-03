भोजपुर: बिहार के भोजपुर में बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे पर सिकरहट्टा थाने के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी ट्रक में घुस गयी (Bike collides with truck in Bhojpur). जिससे बाइक सवार दो दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गये. इसके बाद आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया. जहां एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गयी. इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया (People blocked the road in Bhojpur) और मुआवजे की मांग करने लगे. वहीं, प्रशासन की तरफ से मुआवजे का आश्वासन मिलने पर लोगों ने जाम हटाया. इसके बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जें में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतकों की पहचान सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के बागर गांव निवासी जीतेंद्र राय के 17 वर्षीय पुत्र अमित कुमार और चौरी थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव निवासी कृष्णा सिंह के 22 वर्षीय पुत्र विकास कुमार उर्फ गुड्डू कुमार के रूप में हुई है. जिसमें अमित कुमार आईटीआई और विकास कुमार बीए पार्ट वन का छात्र था. दोनों दोस्त की शादी से लौट रहे थे और इनकी बाइक रोड पर खड़ी ट्रक से टकरा गयी.

इस घटना से लोग आक्रोशित हो उठे और सड़क पर हंगामा करने लगे. मुआवजे और सड़क किनारे खड़े ट्रकों को हटाने की मांग को लेकर नोनाडीह मोड़ के पास रोड जाम कर दिया. इस दौरान लोगों ने पुलिस पर लापरवाही और दोनों छात्रों की मौत का जिम्मेदार होने का आरोप लगाया. पुलिस के द्वारा जब्त सभी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया जाता है. इससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है. जिससे बिहिया-बिहटा स्टेट हाईवे और गड़हनी-बागर रोड पर करीब चार घंटे तक आवागमन बाधित रहा.

इस दौरान स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया , लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीपीओ राहुल सिंह और तरारी बीडीओ अशोक कुमार जिज्ञासु ने लोगों को समझाया और ट्रकों को हटाने की बात कही. इसके बाद बीडीओ की ओर मुआवजे का आश्वासन दिया गया तब जाकर लोगों ने जाम समाप्त कराया.

