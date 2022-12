आरा: बिहार के भोजपुर में हार्वेस्टर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत (Farmer dies after being hit by harvester machine) हो गई है. घटना जिले के चौरी थाना क्षेत्र के धनछुआ गांव की है. जहां रविवार की देर शाम खेत में धान कटवा रहा किसान हार्वेस्टर के चपेट में आ गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान चौरी थाना क्षेत्र के कोनी गांव वार्ड नंबर 14 निवासी बबन सिंह के रूप में हुई है.

हार्वेस्टर मशीन से कुचल कर किसान की मौत: मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार की शाम को धनछुआ बाधार में वह धान कटवाने गए थे जहां हार्वेस्टर मशीन ने उन्हें रौंद दिया.घटना में वह गंभीर रुप से जख्मी हो गए, जिसके बाद चालक वहां से हार्वेस्टर मशीन लेकर फरार हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दी. सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर जा ही रहे थे उससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. जब परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मृत अवस्था में बधार में पड़े हैं. जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी.

हार्वेस्टर ड्राइवर पर मामला दर्ज: बता दें कि मृतक अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था. घटना के बाद चौरी थाना घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए सदर अस्पताल लेकर चली गई. वहीं घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. उन्होंने हार्वेस्टर ड्राइवर पर चौरी थाना में केस दर्ज करवाया गया है.

