भोजपुर: बिहार के भोजपुर में एक बार फिर ईटीवी भारत के खबर का बड़ा असर हुआ है. पिछले दिनों ईटीवी भारत ने जिले के कृष्णागढ़ थाने में सालों से बंद भगवान हनुमानजी की मूर्ति की रिपोर्ट दिखाई थी. जिनन्हें सालों से कोई जमानतदार नहीं मिल रहा था. अब खबर चलने के बाद भगवान को बाहर निकालने (Hanuman ji in jail in Bhojpur will get Bail) वाले मिल गये हैं और मूर्ति को कृष्णागढ़ थाना के मालखाने से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

मालखाने में बंद हनुमानजी को मिलेगी जमानत: अगर सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही लोग दोनों भगवान का दर्शन पहले की तरह बड़हरा के गुंडी स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में कर पाएंगे. ईटीवी भारत पर चली इस खबर के बाद गुरूवार की शाम पटना के महावीर मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे और मंदिर का निरीक्षण किया. मंदिर के निरीक्षण के बाद आचार्य किशोर कुणाल कृष्णगढ़ थाने भी पहुंचे और थाने के मालखाने में मौजूद दोनों मूर्तियों के दर्शन भी किए. हालांकि, इस दौरान मीडियाकर्मी को थाने में दाखिल होने पर रोक लगा दी गई.

फिर से स्थापित होंगे भगवान हनुमान: मंदिर का निरीक्षण करने के बाद आचार्य किशोर कुणाल ने सोमवार तक आरा कोर्ट में भगवान को जमानत दिलाने की अर्जी दाखिल करने की बात कही. उन्होंने दोनों मूर्तियों के लिए लगनेवाली जमानत की तकरीबन 42 लाख की राशि भी जल्द जमा कर दोनों मूर्तियों को बाहर निकाल कर मंदिर में दुबारा प्रतिष्ठित करने की बात कही. आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि भविष्य में दोनों भगवान की अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी न हो इसका इंतजाम भी उनके द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 10 साल पहले भी वो दोनों मूर्तियों को बाहर निकालने की मंशा जाहिर की थी. लेकिन मंदिर प्रबंधन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई. जिसके बाद अब उन्हें दोनों मूर्तियों को पुनर्प्रतिष्ठित करने का मौका मिला है.

