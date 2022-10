भोजपुर: बिहार के भोजपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पहले युवती के साथ दुष्कर्म (Molestation And Murder Of Girl In Bhojpur) किया गया. उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. युवती की हत्या करने के बाद दरिंदों ने मृतक के शव को हाई-वे वाली सड़क के किनारे फेंक दिया.

यह भी पढ़ेंः मुजफ्फरपुर : नाबालिग छात्रा से टीचर और डॉक्टर ने महीनों किया गैंगरेप, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

अपडेट जारी है...