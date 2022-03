भोजपुर: जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र के गड़हनी ब्लॉक मोड़ पर पुलिस ने ट्रक से गांजे की खेप बरामद (Ganja Recovered From Truck in Bhojpur) की है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल नंबर की ट्रक से 135 किलो गांजा जब्त किया है. हालांकि पुलिस को आता देख तस्कर मौके से भागने में सफल रहे. इस सबंध में पुलिस की गड़हनी निवासी ट्रक के मालिक और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने गड़हनी गांव निवासी तस्लीम आरिफ को नामजद किया है. आरोपी तस्लीम आरिफ पूर्व मुखिया (FIR Against Former Mukhiya in Bhojpur) बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके गड़हनी ब्लॉक मोड़ के पास ट्रक को पकड़ा. वहीं, ट्रक के पास मौजूद तीन लोग पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे. ट्रक पकड़े जाने की सूचना पर पर मौके पर सीओ पहुंचे और उनकी मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली गयी. इस दौरान ट्रक के हुड में छुपाकर रखा गया 135 पैकेट गांजा बरामद किया गया. प्रत्येक पैकेट का वजन एक किलो था. उसके बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया.

इस पूरे मामले में पुलिस का मानना है कि गड़हनी बाजार सहित आसपास के इलाके में सप्लाई करने के लिये दूसरी जगह से गांजे की खेप मंगाई गयी होगी. तस्कर, ट्रक मालिक और चालक की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है. गाड़ी के नंबर के आधार पर ट्रक के मालिक की पहचान की गयी.

