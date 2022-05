भोजपुर: बिहार के भोजपुर में फायरिंग (Firing In Bhojpur) की घटना हुई है. जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे घायल (Firing on youth in Bhojpur) कर दिया. युवक के सीने और पीठ में चार गोलियां लगी है. घटना के बाद युवक के परिजन इलाज के लिए उसे बड़हरा पीएचसी से गये. जहां से डॉक्टरों ने उसे आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया है.

युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग: जख्मी युवक का नाम संतोष कुमार (29 वर्ष) बताया जा रहा है. जो नोएडा में प्राइवेट नौकरी करता है. परिजनों के मुताबिक संतोष कुछ दिनों पहले ही अपने साले की शादी में शामिल होने घर आया था. घरवालों ने बताया कि देर रात संतोष अपने घर के बाहर बैठा था. इसी दौरान बाइक पर सवार होकर गांव के दो बदमाश आए और उस पर गोलियां बरसा दी. जिससे वह गंभीर रुप से जख्मी हो गया. आरा सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया.

अपराधियों की गिहफ्तारी में जुटी पुलिस: इधर, गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद आरा एएसपी हिमांशु सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी युवक के परिजनों से पूछताछ कर घटना की जानकारी ली. जख्मी के परिजनों ने बताया कि पहले से ही गांव के दो लड़कों के साथ उनलोग का विवाद चला आ रहा था. जिस लड़के ने गोली मारी है वो अपराधी छवि का है और गांव के आसपास छिनतई करता है. जिसका संतोष विरोध करता था. इसी आक्रोश में दोनों लड़कों ने दरवाजे पर आकर संतोष को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

