भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में अपनी भतीजी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या (Elderly beaten to death in Bhojpur) कर दी गयी. दिलदहला देने वाली यह घटना (Crime in Bhojpur) चरपोखरी थाना क्षेत्र में घटी है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गयी.

मृतक के परिजनों ने बताया कि भतीजी अपने पिता के किराना दुकान पर थी. वह दुकान चला रही थी. तभी गांव का एक युवक आया और उसने युवती पर कुछ टिप्पणी की. इसका विरोध करते हुए लड़की ने अपने पिता और चाचा से बदमाश की शिकायत की. शिकायत सुनने के बाद बुजुर्ग टिप्पणी को लेकर युवक से पूछताछ करने पहुंचे. इसी को लेकर युवक और बुजुर्ग में तू-तू मैं-मैं होने लगी. इसके बाद उस युवक ने बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी.

युवक की पिटाई से बुजुर्ग चोटिल होकर बेहोश हो गये. बुजुर्ग को परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरपोखरी ले गये जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

