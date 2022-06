भोजपुर : तमाम रोक और कड़े कानून के बावजूद भोजपुर में हर्ष फायरिंग (Harsh Firing In Bhojpur) रुकने का नाम नहीं ले रहा है. जिले में शादी समारोहों में लगातार हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है. जिसमें कई लोग हताहत भी हुए हैं. ताजा मामला बीती देर रात का है, जहां एक शादी समारोह में आयोजित डांस प्रोग्राम के दौरान बदमाशों ने हर्ष फायरिंग करते हुए एक नर्तकी को गोली मार (Dancer Injured In Harsh firing In Bhojpur) दी.

ये भी पढ़ें - पटनाः बारात में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग, नाच देख रहा युवक घायल

हरियाणा की डांसर को लगी गोली : कोईलवर के बाग मंझौआ गांव में घटी इस घटना के बाद डांस प्रोग्राम देख रहे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. खून से लथपथ डांसर को लोग तत्काल आरा के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति में उसका इलाज चल रहा है. जख्मी नर्तकी हरियाणा के फरीदाबाद की रहनेवाली 23 वर्षीय सोनम सिंह बताई जा रही है. जिसके दाहिने जांघ में गोली लगी है.

4-5 युवकों ने की हर्ष फायरिंग : मिली जानकारी के मुताबिक कोईलवर के बाग मंझौआ निवासी बनती सिंह के यहां बुधवार को शादी समारोह था. इस दौरान बारातियों के लिए डांस प्रोग्राम का भी आयोजन था. बारात लगने के बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ. जिसमें 4 से 5 की संख्या में युवक हाथों में हथियार लेकर हर्ष फायरिंग करने लगे, जो मंच पर डांस कर रही नर्तकी सोनम को जा लगी.

''गोली लगने के बाद हमारे डांस कंपनी के मालिक मुझे लेकर आरा के निजी अस्पताल पहुंचे और सुबह गायब हो गये. डांस के दौरान मुझे हथियार दिखाकर युवक खुलेआम फायरिंग कर रहे थे लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था. मुझे काफी डर लग रहा था. पता नहीं कब गोली चली और मैं घायल हो गयी. ''- सोनम सिंह, पीड़ित डांसर

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस : फिलहाल जख्मी नर्तकी का आरा के सर्जन डॉक्टर विकाश सिंह के निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है. वहीं हर्ष फायरिंग करनेवाले युवक घटना के बाद से ही फरार बताये जा रहे हैं. जिसकी तलाश में कोईलवर पुलिस लगी है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP