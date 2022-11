भोजपुर : भूमि विवाद में बुधवार को गोली लगने से चार लोग जख्मी हुए थे. जिसमें एक व्यक्ति की इलाज के क्रम में मौत (One person died during treatment in Bhojpur) हो गई. मृतक का नाम शंकर राय है. गोलीबारी के इस घटना में तीन लोग अभी भी इलाजरत है. घटना बिहिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर ब्रजा गांव में हुई थी. मामले में 4 पुरुष समेत दो महिलाओं को बिहिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़े : आरा में बढ़ते अपराध को लेकर डीएम ने लिखा पत्र, सोशल मीडिया और साइबर कैफे पर रखें नजर

8 कट्टा जमीन के लिए हुआ था विवाद : भोजपुर एसपी संजय कुमार ने बताया कि 8 कट्टा जमीन के विवाद में दो गोतिया के बीच झड़प हुई थी. जिसमें एक पक्ष के द्वारा बंदूक निकाल कर गोली चला दी. जिसमें शंकर राय और उनके दो पुत्र और एक पुत्री विकाश, राहुल और बिक्की कुमारी को गोली लगी थी. सभी को इलाज के लिए आरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को इलाज के क्रम में पिता शंकर राय की मौत हो गई.

" मामले में 12 पुरुष और 4 महिलाओं को नामजद किया गया है. जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान सभी लोगों ने अपनी सलिप्ता स्वीकार कर ली है.सभी को पूछताछ कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है."- संजय कुमार, एसपी, भोजपुर

ये भी पढ़े : नर्तकी ने स्टेज से नीचे उतरकर डांस करने की फरमाईश नहीं की पूरी, तो मार दी गोली