आरा: बिहार के आरा में डीएम कार्यालय से चोरी की वारदात (Theft from DM office in Arrah) सामने आई है. हालांकि जिला समाहरणालय चोरी के दौरान बाइक चोर को लोगों ने पकड़ लिया (Bike Thief Caught In Arrah Dm Office). आरोपी बाइक की चोरी करने के लिए अपनी मास्टर चाबी से बाइक को चालू करने का प्रयास कर रहा था. उसी समय बाइक मालिक की नजर अपनी बाइक पर बैठे युवक पर पड़ी. उसके शोर मचाने पर मौजूद लोगों ने चोर को पकड़ लिया और जमकर कुटाई कर दी. थोड़ी देर बाद एसपी कार्यालय में तैनात पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़कर थाने में भेज दिया.

बाइक चोर की जमकर धुनाई: दरअसल, कोईलवर के गीधा गांव निवासी गौतम कुमार समाहरणालय में ट्रेजरी ऑफिस में किसी काम के लिए पहुंचे थे. उन्होंने अपनी बाइक परिसर में ही खड़ी कर दी. थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो बाइक को एक युवक अपनी चाबी से खोलने की कोशिश कर रहा था. यह देखकर तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने बाइक चोरी कर रहे युवक की ओर भागे, फिर उसकी लात-घूंसों से जमकर पिटाई कर दी. उग्र भीड़ उसे काफी देर तक पीटती रही, जबतक कि पुलिस वहां पर नहीं पहुंची.

पुलिस मौके पर पहुंची: परिसर में मारपीट देखने के बाद एसपी कार्यालय से पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़ नगर थाने के हवाले कर दिया. उस बाइक चोर के पास से पुलिस को एक मास्टर चाबी और दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड मिला है. हालांकि इस घटना के बाद अब बाइक चोरों की सरकारी कार्यालयों में खड़ी बाइक पर नजर की चर्चा सबके बीच आम हो गई है.

