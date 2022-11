भोजपुर: बिहार के भोजपुर में नर्तकी और गायक को गोली मारने के मामले में नया मोड़ (Bhojpur Police Statement On Firing on Singer and Dancer) आ गया है. भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह (Bhojpur SP Sanjay Kumar Singh) ने प्रेसवार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा कि इस मामले में घटना और घटना की कहानी दोनों अलग है. एसपी ने कहा कि नर्तकी और गायक को बीच रास्ते में रोक कर हथियार बंद बदमाशों ने गोली नहीं मारी गई थी बल्कि संदेश थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में बीडीसी सदस्या नीतू देवी उनका पति रणधीर कुमार के घर पर आयोजित बर्थडे पार्टी में की जा रही हर्ष फायरिंग में नर्तकी और गायक दोनों लोगों को गोली लगी थी.

"घटना के पीछे का मुख्य कारण फरमाइशी गाना-गाने और डांस को लेकर वहां उपस्थित हथियार से लैस हर्ष फायरिंग कर रहे लोगों से बहस हुई. इसके बाद उन लोगों के द्वारा चलाई गई गोली नर्तकी और गायक को लग गई और दोनों जख्मी हो गये हैं. इस कांड में कुछ लोगों के द्वारा घटनास्थल कहीं और बताकर पूरे घटनाक्रम को दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा था. लेकिन पुलिस को जब इसकी सूचना मिली और पुलिस टीम ने कांड का बारीकी से जांच पड़ताल किया तो पता चला कि घटना जहां घटित हुई थी उस जगह को ना बताकर बल्कि वैसे जगह को घटनास्थल बताया गया."-संजय कुमार सिंह, एसपी, भोजपुर

खेत में ब्लडिंग दिखा गढ़ी गई फर्जी कहानीः भोजपुर एसपी ने बताया कैसे फर्जी वारदात स्थल की कहानी गढ़ी गई. सलेमपुर गांव में बीडीसी सदस्या नीतू देवी के यहां हर्ष फायरिंग के बाद घायल नर्तकी और गायक को उनके लोग इलाज के लिए ले जा रहे थे. इस बीच नर्तकी दर्द से कराहती हुई एक खेत में गिर गई और वहां काफी ब्लडिंग भी हुई. उन लोगों के द्वारा घटनास्थल बताकर पूरे मामले को छुपाने और दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया.

7 में 5 आरोपी गिरफ्तारः एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस ने बर्थडे पार्टी में नाच प्रोग्राम का आयोजन करने वाली बीडीसी सदस्या नीतू देवी, उनका पति रणधीर कुमार और मुन्ना कुमार जो सलेमपुर गांव के निवासी हैं, इसके अलावा संदेश के टेंट हाउस संचालक दिनेश कुमार और पटना जिले के बिक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत सखावन गांव निवासी मोनू कुमार सहित पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार (5 arrested for firing on dancer in Bhojpur) किया है. जबकि इस कांड में शामिल दो अन्य लोगो को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है.

एसपी की लोगों से अपीलः भोजपुर एसपी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अवसर पर जिले में कहीं भी नाच या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कोई भी व्यक्ति या संस्था के लोग करते हैं तो पुलिस को इसकी सूचना जरुर दें, ताकि विधि व्यवस्था संधारण करने और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुस्तैद रहे.

