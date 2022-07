आरा: भोजपुर नगर थाना क्षेत्र के रघु टोला में 17 जुलाई की रात भतीजे ने ही साथियों के साथ मिलकर डबल मर्डर (double murder case revealed in Arrah) किया था जिसमें चाचा और उनकी मां की हत्या की थी. इस वारदात में शामिल चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (four arrested with weapon) है. को अंजाम देने में इस्तेमाल किया गया हथियार, बाइक और हत्या के समय पहना गया कपड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

हत्या का कारण संपत्ति विवाद : एसपी संजय कुमार सिंह की मानें तो प्रथम दृष्ट्या हत्या का कारण संपत्ति विवाद माना जा रहा है. फिर भी पुलिस इस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है. गिरफ्तार लोगों में नगर थाना क्षेत्र रघु टोला निवासी और मृतक का भतीजा गौतम कुमार (रामाधार राय का पुत्र) , कायम नगर गिधा ओपी का अरबाज खान, चरपोखरी थाना क्षेत्र के अमरोजा का सोनू कुमार और निखिल कुमार शामिल है. गिरफ्तार सभी अपराधियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है.

पुलिस खंगाल रही गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास : सूत्रों की मानें तो हत्या के शिकार गौतम कुमार की शादी इस वारदात के कुछ ही दिन पहले ही तय हुई थी. पुलिस सभी गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है. उक्त आशय की जानकारी भोजपुर एस पी संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में दी. इससे पहले जिले में हुए दोहरे हत्याकांड को भोजपुर के एसपी संजय कुमार सिंह ने गंभीरता से लेते हुए डीएसपी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर घटना की जांच और हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था. जिसके बाद डीएसपी ने नवादा थाना प्रभारी और नगर थाना प्रभारी के साथ एक टीम गठित कर कांड का उद्भेदन किया और हत्याकांड के महज 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश करते हुए हत्याकांड में शामिल मृतक के भतीजा सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया. गठित टीम में शामिल अविनास कुमार, थाना प्रभारी नवादा, शंभु भगत, पुलिस निरीक्षक पुलिस केंद्र आरा, सर्वेश कुमार, नगर थाना आरा के साथ अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.