भोजपुर (आरा): भोजपुर पुलिस ने नगर थाना अंतर्गत अहिरपुरवा के पास पिछले 23 दिसंबर की देर शाम हुए (Murder Of Grocery Shopkeeper In Arrah) किराना दुकानदार की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है. साथ ही हत्या में (5 Criminal Arrested In Arrah) शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल भी बरामद किया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में हुई देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ENTRY! गैंग में हैं 600 शार्प शूटर, जानें डिटेल

दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जमीरा पुल के पास से कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भोजपुर एसपी विनय कुमार ने बताया कि, 23 दिसम्बर की देर शाम नगर थाना के अहीरपूरवा मुहल्ला निवासी 62 वर्षीय किराना दुकानदार धर्मदेव साह धरहरा स्थित किराना दुकान बंद कर अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे थे. तभी बाइक सवार हथियारबंद दो अपराधियों उन्हें गोली मार दी. जख्मी किराना दुकानदार की पटना इलाज के लिए ले जाने के दौरान मौत हो गई थी.

दुकानदार की हत्या मामले का खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार

एसपी विनय तिवारी ने घटना की जांच का जिम्मा आरा सदर एसडीपीओ को सौंपा, जिन्होंने अपनी तहकीकात के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के जमीरा पुल के पास से अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को पिस्टल और गोलियों के साथ दबोच लिया. पकड़े गए अपराधियों की पहचान किराना दुकानदार हत्याकांड में शामिल होने वाले अपराधी के तौर पर होते ही पुलिस ने दोनों से हत्या में शामिल अन्य अपराधियों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद बाकी बचे 3 अपराधियों को नगर थाना इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं, एसपी के अनुसार किराना दुकानदार को गोली मारने वाले मुख्य आरोपी ने अपने कबूलनामे में ये स्वीकार किया है कि, उसका धर्मदेव साह के किराना दुकान के सामने ही घर है. और वो रोजाना उन्हें दुकान बंद करने के बाद अच्छी-खासी रकम घर ले जाते देखता था. जिसके बाद उसने पैसे लूटने की योजना बनाई और अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम दे दिया है. हालांकि, वो किराना दुकानदार के पास रखे पैसे लूटने में कामयाब नहीं हो सके.

ये भी पढ़ें- वैशाली से दो नियोजित शिक्षक गिरफ्तार, फर्जी डॉक्यूमेंट से कर रहे थे नौकरी

बता दें कि, गिरफ्तार अपराधी नगर थाना के धरहरा निवासी संतोष कुमार,अहीरपूरवा निवासी सनोज यादव और मनीष कुमार है. वहीं, नगर थाना के हनुमान टोला निवासी शिवशंकर कुमार और नगर थाना के इब्राहिमपुर निवासी विकास महतो बताया जा रहा है. इन अपराधियों ने किराना दुकानदार की हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP