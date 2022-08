भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत (Youth dies after being struck by lightning in Bhagalpur) हो गई है. जिले के किशनपुर अमखोरिया में खेत में काम करने गया युवक करंट की चपेट में आ गया. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक के परिजनों को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर परिजनों में कोहराम मच गया. इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

यह भी पढ़ें: भागलपुर में युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, विरोध में सड़क जाम

बिजली करंट की चपेट में आया युवक: मामला, जिले के किशनपुर का है. युवक खेत पर काम करने निकला था. काफी देर बीतने पर परिजनों ने जब खोजबीन शुरु की तो जानकारी मिला कि युवक चंदन (पिता स्वर्गीय सौदागर प्रसाद सिंह) की करंट लगने से मौत हो गयी है. मृतक चन्दन की पत्नी ने बताया कि मेरे पति दोपहर दो बजे खेत पर काम करने के लिए घर से निकले थे. जिसके बाद करंट लगने से मौत की जानकारी मिली है. आगे पत्नी खुशबु ने बताया कि उसकी दो बेटियां और एक बेटा है. बताया जाता है कि चंदन किसी दूसरे की खेत में मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था. अब परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, जिससे उस परिवार का भरण-पोषण हो सके.

यह भी पढ़ें: पत्नी-बेटी का सिर कलम करने वाला जिब्राइल बोला - 'सब मुझे मेंटल कहते थे.. देख लिया'

पुलिस ने किया यूडी केस दर्ज: सूचना मिलने पर सजौर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं सजौर पुलिस (Sajaur police station) ने बताया कि इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है.