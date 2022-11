भागलपुरः बिहार के भागलपुर शहर के तिलकामांझी चौक पर वन वे ट्रैफिक (One Way Traffic In Bhagalpur) में गाड़ी घुसाने से रोकने पर युवक महिला ट्रैफिक पुलिस के साथ उलझ गया और बदतमीजी करने लगा. इस दौरान मौके पर बीच-बचाव के लिए पहुंचे पुरूष पुलिसकर्मी की ओर से जब समझाने का प्रयास किया गया तो युवक उग्र हो गया और मारपीट करते हुए वर्दी को फाड़ (Traffic Police Beaten In Bhagalpur ) दिया. भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात (Bhagalpur City SP Swarn Prabhat) ने बताया कि युवक नशे की हालत में था.

"तिलकामांझी चौक पर वन वे में गाड़ी घुसाने से रोकने पर युवक ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर रहा था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच कर आगे की कार्रवाई की जायेगी."-स्वर्ण प्रभात, भागलपुर सिटी एसपी

युवक शराब के नशे में थाः विवाद बढ़ने के बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को हिरसात में लेकर तिलकामांझी पुलिस के हवाले कर दिया है. हिरासत में लिया गया युवक शराब के नशे में बताया जा रहा है. उसे मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है. वहीं युवक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया जा रहा है. हिरासत में लिये गये युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है.

तिलकामांझी चौक पर ट्र्रैफिक पुलिस से उलझते हैं बाइक सवारः भागलपुर शहर में तिलकामांझी चौक सहित अन्य जगहों पर वन वे ट्र्रैफिक होने के कारण आये दिन बाइक सवार नियमों के तोड़े जाने पर ट्र्रैफिक पुलिस से उलझ जाते हैं और मामला मारपीट पर उतर जाते हैं. वन वे ट्र्रैफिक लागू होने के बाद ऐसे कई मामले आये हैं.

