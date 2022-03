भागलपुर: बिहार के भागलपुर में 4 लोगों की संदिग्ध मौत (Suspected Death of 4 People in Bhagalpur) की खबर आ रही है. वहीं, दो लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है. जहरीली शराब पीने से मौत (Death Due to Poisonous Liquor) की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. ये मामला जिले के अलग-अलग थानों का है.

ये भी पढ़ें: जहरीली शराब से मौत को छुपाने में जुटा प्रशासन, पुलिस की मौजूदगी में मुखिया ने मृतक के पिता से कागज पर लगवाया अंगूठा

3 की मौत और 2 गंभीर: मरने वालों में सजौर थाना का निजी चालक अविनाश, सबौर थाना क्षेत्र के सरधो निवासी मधु कांत झा का इकलौता पुत्र कुंदन झा (उम्र 25 वर्ष), गोराडीह थाना क्षेत्र के जीछो निवासी सजन जादव का पुत्र नवीन कुमार (उम्र 22 साल) और गोराडीह थाना क्षेत्र के जीछो निवासी चीनती यादव का पुत्र किशोर कुमार (उम्र 27 वर्ष) शामिल है. वहीं, गोराडीह थाना क्षेत्र के जीछो निवासी कामेश्वर मंडल का पुत्र ब्रजेश कुमार (उम्र 40 साल) का कलकत्ता में शंकर नेत्रालय में इलाज चल रहा है. उसकी आंखों की रोशनी चली गई है. इसके अलावे गोराडीह थाना क्षेत्र के जीछो निवासी अशोक यादव उर्फ लुखड़ का पुत्र छोटू कुमार (उम्र 23 साल) भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में भर्ती है. डॉक्टरों के मुताबिक वह कोमा में है.

परिजनों में आक्रोश: मृतक अविनाश की पत्नी आरती का कहना है कि उसके पति की तबीयत बिगड़ने की सूचना भी नहीं दी गई थी. दूसरे दिन सुबह 10 बजे उसे सूचना मिली तो वह अपने पति को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, छोटू कुमार की बहन का कहना है दारु पीने के बाद एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ गई और जोर-जोर से सांस लेने लगा. जिसके बाद उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं: उधर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास का कहना है कि अभी तक शराब जैसी चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है. छोटू सांस की तकलीफ के कारण अस्पताल में एडमिट हुआ था. वहीं प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल करने पहुंचे अपर समाहर्ता राजेश कुमार राजा ने बताया कि अभी तक शराब जैसी किसी भी नशीली चीज की पुष्टि नहीं हो पाई है.

ये भी पढ़ें: सिवान पहुंचे सांसद चिराग पासवान ने किया दावा- 'शराब पीने से हुई थी तीन लोगों की मौत'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP