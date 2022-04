भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी (Ganga River In Bhagalpur) में नहाने के दौरान एक छात्र के डूबने का मामला सामने आया है. जिले के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान छात्र का पांव फिसलने से अचानक वो गहरे पानी में चला गया और डूब (Student Drowned In Ganga River In Bhagalpur) गया. वहीं, घटनास्थल पर मौजूद छात्र के दोस्त ने इस घटना की सूचना उसके परिजनों को दी. जिसके बाद छात्र की तलाश में NDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

ये भी पढ़ें: नहाने के दौरान बूढ़ी गंडक नदी में 4 बच्चे डूबे.. 3 को लोगों ने सुरक्षित निकाला, एक की मौत

गंगा नदी में डूबा छात्र: मृतक छात्र की पहचान पहचान सुल्तानगंज के पिलदौरी मोहल्ले निवासी किशोर धरती के 14 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में की गई है. डूबे छात्र की तलाश में एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. शुक्रवार तक डूबे छात्र का पता नहीं चल सका था. जिसके बाद तीसरे दिन भी NDRF की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है. छात्र प्रीतम कुमार कृष्णा नंद इंटर स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्र बताया जाता है. वो अपने एक अन्य साथी के साथ साइकिल से गंगा स्नान करने घाट पर आया था. उसके साथ पहुंचे साथी ने घटना की सूचना घर वालों को दी थी.

NDRF की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी: वहीं, परिजनों ने आरोप लगाया कि समय पर सूचना देने के बावजूद भी काफी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इस घटना के बाद छात्र के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. दरअसल, पिछले 6 महीने में अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान एक दर्जन से ज्यादा लोग डूबे हैं. इनमें से सिर्फ 4 लोगों का अब तक पता नहीं चल सका है. जबकि, डूबे अन्य लोगों का शव घटना के तीन-चार दिन बाद घटनास्थल से काफी दूर से बरामद किया गया.

ये भी पढ़ें: अररिया के परमान नदी में डूबने से 12 वर्षीय बच्ची की मौत

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP