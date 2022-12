भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती नीलम हत्याकांड में राजनीति (Pirpainti Neelam Murder Case) तेज हो गई. वहीं पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलोरा निवासी नीलम देवी की हत्या के बाद गांव में राजनीतिक दलों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की गतिविधि तेज हो गई है. इसी बीच भाजपा एमएलसी और बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन देर शाम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे. पूर्व मंत्री ने परिवार वालों से घटना को लेकर जानकारी ली. वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की है.

बीजेपी MLC शाहनवाज़ हुसैन का बयान

आर्थिक मदद के लिए नीतीश कुमार से करेंगे बात: दरअसल पीरपैंती थाना क्षेत्र के छोटी दिलोरी गांव में नीलम देवी की हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है खासकर भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार के विरोधी दल के नेता लगातार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेता एक-एक कर पीड़ित के परिजनों से मिलने आ रहे हैं. इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Former Industries Minister Shahnawaz Hussain) देर शाम पीड़ित परिवार के गांव पहुंचे. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे. वहीं उन्होंने परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ हैं और किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर वह मदद करेंगे.

क्या है पूरा मामला?: भागलपुर जिले के पीरपैंती में उधार के चंद रुपये वापस नहीं कर पाने की वजह से एक महिला की वीभत्स तरीके से हत्या कर दी (Woman breasts cut off in Bhagalpur) गयी थी.सिंधिया पुल के पास धारदार हथियार हमला कर महिला की हत्या कर दी गयी थी. महिला के हाथ, कान और स्तन पर गंभीर वार किये गये थे. जब तक लोग कुछ समझ पाते दोनों बदमाश हथियार लहराते हुए भाग निकला था. इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है. मुख्य आरोपी शकील मियां को लक्ष्मीपुर भोरंग बागीचे से और उसके सहयोगी जुद्दीन मियां को उसके घर से गिरफ्तार किया ( Two arrested in Pirpainti murder case) गया था.



"आरोपियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर से कठोर सजा दी जाए. पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे. किसी भी मदद की जरूरत पड़ने पर मैं परिवार की मदद करुंगा." :- सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन, बीजेपी MLC एवं पूर्व मंत्री

