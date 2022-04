भागलपुर: भागलपुर ने एक बार फिर से इतिहास रचा है. लाजपत पार्क मैदान (150 feet portrait in Lajpat Park Bhagalpur) में गुरुवार को 5 लाख 8 हजार दीयों से तैयार किये गये भगवान श्रीराम के 8000 फीट (8 thousand square feet portrait of Lord Ram) के स्वरूप ने विश्व रिकॉर्ड (portrait of lord ram made world record in Bhagalpur) बनाया है. कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नववर्ष आयोजन समिति ने किया था. चैत नवरात्र के छठी पूजा पर भक्ति कार्यक्रम लगभग छह घंटे तक चला. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रहे.

ऐतिहासिक पल का गवाह बना भागलपुर: छह घंटे तक चले इस कार्यक्रम में जय श्रीराम के नारे लगते रहे. काफी संख्या में लोग भक्ति-भाव में डूबे रहे. कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया, तो मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद थे. कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता अर्जित शाश्वत चौबे ने किया. इस दौरान लाजपत पार्क मैदान में 10 हजार से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

"भागलपुर के कलाकारों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तस्वीर को दीयों से सजाकर आम जन की भावना को दर्शाया गया है. उनके चित्र को 5 लाख दीयों से सजाना कठिन काम था. हम सभी कलाकारों को हृदय से बधाई देते हैं."- तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री,बिहार

लाजपत पार्क मैदान भगवा रंग से पटा:भागलपुर का नजारा अलौकिक नजर आ रहा था. रामनवमी से पहले ही रामनवमी सा नजारा और प्रभु राम के जयकारे से सभी भाव विभोर हो उठे. लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर वर्ग के महिला-पुरुष, युवा व छात्र-छात्राओं ने अपनी-अपनी भागीदारी निभायी. सभी की जुबान पर जय श्रीराम था. कोई भगवा पताका, कोई भगवा गमछा तो कोई भगवा कुरता में नजर आ रहा था. पूरा लाजपत पार्क मैदान भगवा रंग से पट गया.

"भगवान श्रीराम यहां उतर आए हैं. 5 लाख दीप से विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है. मैं भगवान श्रीराम के इस भव्य आयोजन समिति के मुख्य सेक्रेटरी अर्जित शाश्वत चौबे और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं. ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम की जन्मभूमि और कर्मभूमि, अयोध्या और बक्सर में प्रवेश कर गया हूं."- अश्विनी चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री

वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की टीम ने दिया सर्टिफिकेट: चेन्नई से वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की टीम भागलपुर आयी थी. टीम ने स्पॉट को देखा. फिर जज शरीफा के नेतृत्व में दो अन्य सदस्यों ने दीयों की गिनती की. इस दौरान डिजाइनिंग, कलरिंग, फिनिसिंग को परखा गया. शरीफा ने बताया कि पहली बार पूरी दुनिया में इतना बड़ा और दीयों से भगवान श्रीराम का स्वरूप तैयार किया गया. इसी आधार पर सर्टिफिकेट भी दिया गया है. वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन की जज शरीफ़ा ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, ये नया रिकॉर्ड बना है.

12 कलाकारों ने तैयार किया आकर्षक स्वरूप: बरारी मधु चौक के कलाकार अनिल कुमार के नेतृत्व में 12 कलाकारों ने भगवान श्रीराम का आकर्षक स्वरूप तैयार किया. इसमें 12 रंगों की मदद से 5.08 लाख दीयों से भगवान श्रीराम का स्वरूप तैयार किया है. इसमें कलाकार शानू, बृजेंद्र, शिवम, मृत्युंजय, दिलीप, सोनी कुमारी, पूनम, रितिक, छोटी, अमन व जय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

बना विश्व रिकॉर्ड: श्रीराम का 150 फीट लम्बा चित्रांकन 12 तरह के रंगों के दीयों से किया गया है. ये अपने आप में अनोखा और भव्य है. कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. इससे पहले चेन्नई से टीम को आमंत्रित किया गया था. वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने वाली टीम भागलपुर पहुंची और तमाम चीजों का निरीक्षण किया. इस चित्र को बनाने में सात दिनों का वक्त लगा. इससे पहले मुंबई में वर्ष 2020 में 5,400 वर्गफीट में भगवान राम का दरबार दो लाख दीपों से बनाया गया था जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी दर्ज है.



