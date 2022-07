भागलपुर: बिहार के भागलपुर में चार अपराधियों को गिरफ्तार किया (Four Criminals Arrested In Bhagalpur) गया है. जिले के जोक्सर ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीते 28 जून को कचहरी रोड स्थित श्याम सुंदर विद्यालय के पास रात 3:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने टोटो गाड़ी के यात्रियों के साथ लूटपाट (Loot With Passengers In Bhagalpur) की थी. जिसमें यात्रियों के पैसे और मोबाइल लूटे गये थे. वहीं बीते 13 जुलाई को दोबारा उसी जगह पर बड़ी पोस्टऑफिस के सामने बाइक सवार अपराधियों ने उसी तरीके से झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया. दोनों घटना के संबंध में कोतवाली जोकसर थाने में शिकायत दर्ज की गई थी.

भागलपुर में लूटकांड का खुलासा: मामला भागलपुर जिले के जोकसर थाना क्षेत्र का है. अपराधियों ने बीते 28 जून को घंटाघर के आगे कचहरी रोड स्थित श्याम सुंदर विद्यालय के पास रात करीब 3:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने टोटो गाड़ी को रोककर यात्रियों के साथ लूटपाट किया था. जिसमें यात्रियों के मोबाइल और 4600 रूपये लूट लिया गया था. जिसकी शिकायत जोकसर थाना के पास की गई थी. उस घटना में किसी की गिरफ्तारी हुई भी नहीं थी. कि बीते 13 जुलाई को उसी घटनास्थल पर बड़ी पोस्टऑफिस के सामने रात करीब 3:45 बजे बाइक सवार अपराधियों ने फिर से टोटो गाड़ी पर सवार यात्री को झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया. जिसमें मोबाइल, रुपया और कुछ अन्य सामान भी थे. इस संबंध में भी कोतवाली (जोकसर) थाना में केस दर्ज किया गया था.

पुलिस ने किया लूटकांड का सफल उद्भेदन: इन दोनों घटनाओं को देखते हुए जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर और सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया. जिसमें इन अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम और सीआईईटी के कुछ जवान शामिल थे. वहीं इस छापेमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों लूटकांड का सफल उद्भेदन कर कुल चार अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. अपराधियों के पास से लूटे गये सारे सामानों और रुपये भी बरामद हुए है. पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अपराधियों की पहचान रोशन कुमार, मोनू कुमार, गिद्धू उर्फ बबलू कुमार और आनंद कुमार के रूप में किया गया है. इन सारी जानकारियों को प्रेसवार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी है.