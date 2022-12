भागलपुर: बिहार के भागलपुर (crime in bhagalpur) में जमीन विवाद (land dispute in bhagalpur) का मामला सामने आया है. जहां जमीन विवाद को लेकर सगे भाई ने भाई की गोली मारकर हत्या (brother shot and killed brother in Bhagalpur) कर दी. मामला भागलपुर के झंडापुर ओपी थाना बिहपुर क्षेत्र के मरवा गांव का है. युवक की मौत की खबर लगते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान 45 वर्षीय अमित उर्फ अनिल कुमार के रुप में हुई है.

भाई ने ली भाई की जान: भागलपुर में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां सगे भाई ने जमीन विवाद के कारण अपने ही भाई की गोली मार दी. जिसके बाद युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गय़ा. जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद आक्रोशित भतीजे ने 30 वर्षीय दीपक कुमार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिसमें वो गंभीर रुप से घायल है. युवक पर हमला करने के बाद भतीजा फरार है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही सीतापुर ओपी थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल एवं कॉलेज भागलपुर भेजा. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा.

"जमीनी विवाद में सगे भाई ने गोली मारी है. जिससे इलाज के दौरान भागलपुर में उसकी मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को दे दिया गया है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. जो भी आरोपी हो उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा"- सुशांत कुमार सरोज, एसपी, नवगछिया

