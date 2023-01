भागलपुर: बिहार के भागलपुर में महिला के साथ दुष्कर्म (Three People Molestated With Woman In Bhagalpur) की गई है. मधुसुदनपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिन रात में महिला शौच करने के लिए घर से बाहर गई थी. उसी समय महिला को अकेला देखकर दरिंदो ने उसके साथ जबरदस्ती करते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. तभी से मामले की छानबीन में जुटी है.

महिला के साथ दरिंदगी: दरअसल यह मामला मधुसुदनपुर थाना क्षेत्र (Madhusudanpur Police station area) का है. जहां पिछले रात करीब 9 बजे शौच के लिए घर से बाहर जाते हुए महिला के साथ 3 युवकों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया. बताया जाता है कि एक युवक ने महिला को जबरदस्ती पकड़कर रखा. उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने रूमाल से मुंह बंद कर दिया ताकि महिला की आवाज बाहर न आने पाए. उसके बाद तीसरे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

महिला मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही. जबकि उन तीनों वहसी दरिंदों ने उस महिला पर बिल्कुल रहम नहीं किया. तीनों आरोपी दरिंदो की पहचान भी पुलिस को बताई गई है. दरिंदों की पहचान शिवनंदन यादव, दिलीप यादव और रोहित यादव के रूप में हुई है. इन्हीं तीन लोगों ने उस महिला के साथ जबरदस्ती किया था.



महिला थाने में शिकायत दर्ज: बताया जाता है कि पीड़िता ने सारी जानकारी अपने भाइयों एवं पिता को दी. जिसके बाद पिता और भाई उन तीनों के घर गए तब सभी लोगों ने मिलकर पीड़िता और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट भी किया. इन सारी घटनाओं के बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ मधुसुदनपुर महिला थाने पहुंची और अपनी फरियाद का आवेदन दिया. पुलिस पदाधिकारियों ने वहां से आश्वासन दिया कि इन लोगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी.







"पिछली रात करीब 9 बजे शौच के लिए घर से बाहर जाते हुए 3 युवकों ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया. दो भाईयों ने जबरदस्ती पकड़कर रखा. उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने रूमाल से मुंह बंद कर दिया और तीसरे भाई ने जबरन दुष्कर्म किया"- पीड़िता

