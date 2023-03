भागलपुर: अब तक आपने सिर्फ एटीएम से पैसे निकलते देखें होंगे. लेकिन अब आप एटीएम से दूध भी निकाल सकते हैं. अब शहर में एटीएम भी है. जिससे आप दूध भी निकाल सकते हैं. आपको हंसी भी आ सकती है (Display of Mobile Milk ATM at Krishi Mela in Bhagalpur) लेकिन यह सच है. यह कारनामा बिहार के भागलपुर के रहने वाले विनय कुमार ने किया है. उन्होंने कृषि मेला सह पशु प्रदर्शनी में मोबाइल मिल्क एटीएम को प्रदर्शित किया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 1 महीने का ऑफर: विनय बताते हैं कि अब दूध की खपत अधिक होने पर उन्होंने कृषि मेले में अपने नए मोबाइल मिल्क एटीएम को प्रदर्शित किया गया. जिसमें उन्होंने कहा कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 1 महीने का ऑफर हमने रखा है. जिसमें की पहले सौ कस्टमर को हम 50 रुपये लीटर दूध देंगे जबकि दूध की कीमत 52 रुपये रखी गई है.

आत्मा भागलपुर द्वारा स्टार्टअप की भी ट्रेनिंग ली: विनय कुमार बताते हैं कि उनका सफर यूं तो आसान नहीं था. पूर्व में वह इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थे. नौकरी छोड़ने के बाद शुरुआत में उन्होंने 1 साल तक कई कामों पर रिसर्च किया. उसके बाद आत्मा भागलपुर द्वारा स्टार्टअप की भी ट्रेनिंग ली. उसके बाद दुग्ध उत्पादन से जुड़ा. विनय बताते हैं कि उन्होंने अकेले ही नहीं उनके साथ कुल 35 अन्य किसान भी समूह में जुड़े है.



टीवी देखने के बाद मिल्क एटीएम का आया आइडिया : विनय कुमार बताते हैं कि मिल्क एटीएम का आइडिया टीवी देखने के बाद आया था. उसके बाद सबौर कृषि महाविद्यालय में ट्रेनिंग लेकर मिल्क एटीएम खोला. हमारे मिल्क एटीएम के माध्यम से लोगों के बीच विश्वसनीयता जगी है. लोगों को मैं शुद्ध दूध देता हूं.

रोजाना 4-5 क्विंटल दूध की है खपत: मिल्क एटीएम से दूध 48 रुपये लीटर दिया जाता है. वहीं, होम डिलीवरी के तहत दूध का भाव 52 रुपये लीटर है. वह बताते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने के बाद उसे दुकान में हम लोग मिल्क एटीएम में रखते हैं. इसके साथ भागलपुर शहर वासियों के लिए दही,पनीर और मक्खन की भी व्यवस्था है.

