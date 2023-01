भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग

भागलपुर: बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन (Bhagalpur Railway Station) के पास बने फ्लाईओवर के नीचे भीषण आग (fire broke out in shops under flyover in bhagalpur) लगी है. जिसमें कम से कम 20 दुकानें जलकर राख हो गई है. बताया जा रहा है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन के नीचे स्थित कई खुदरा दुकानों में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जब एक-एक करके 20 दुकानें जलकर राख (More than 20 shops burnt to ashes in Bhagalpur) हो गई.

आग पर पाया गया काबू: आग लगने की घटना के बाद मौके पर तीन दमकल की गाड़िया पहुंची और करीब ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि शहर में फायर स्टेशन बनाने के बाद कई जगहों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी रहती है. फिर भी स्टेशन तक पहुंचने में गाड़ी को आधे घंटे से अधिक का समय लगा.

आग के कारणों का पता नहीं: भागलपुर रेलवे स्टेशन के नीचे बने फ्लाईओवर स्थित दुकानों पर लगी आग पर भले की काबू पा लिया गया हो लेकिन इन दुकानों में आग किन वजहों से लगी है. इसका पता नहीं चल सका है. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कुल 20 दुकानें आग की चपेट में आ गई है. हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने रुपए की क्षति हुई है.

"20 से 25 दुकानें आग की चपेट में आ गई है. हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने रुपए की क्षति हुई है लेकिन नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है. आग बुझने के बाद ही नुकसान का सही आंकलन हो पाएगा"- स्थानीय

