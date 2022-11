भागलपुरः बिहार के भागलपुर में लूट की घटना की सामने आई है. जिले से सटे नवगछिया में सीएसपी संचालक से एक लाख साठ हजार रुपये हथियार के बल पर अपराधियों ने लूट (Loot of one lakh sixty thousand from CSP operator) लिया. यह घटना बिहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम हुई. बिहपुर बाजार स्थित एचडीएफसी बैंक के सीएसपी संचालक दयालपुर वार्ड नंबर 7 सुमंत कुमार सिंह से अपराधियों ने रुपये लूट लिये.

हथियार दिखाकर लूटाः बिजली जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक सुमंत के बड़े भाई हेमंत कुमार सिंह ने बताया कि मेरा छोटा भाई सुमंत शाम करीब 5:30 बजे सीएसपी बंद करके घर दयालपुर बाइक से आ रहा था. इसी क्रम में बिजली ग्रिड व पूर्वी रेलवे केबिन के बीच में मोड़ पर दो हथियार बंद अपराधियों ने सुमंत को अपने कब्जे में ले लिया और मोबाइल और एक लाख साठ हजार रुपया लूट कर फरार हो गये. इस घटना की सूचना सुमंत ने झंडापुर ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार को दी.

पुलिस कर रही छापेमारीः घटना की सूचना मिलते ही बिहपुर व झंडापुर पुलिस हरकत में आई. पुलिस जांच शुरू कर दी है. पुलिस हर एक बिंदू पर छानबीन कर रही है. साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सीएसपी संचालक से 1.60 हजार लूट की घटना हुई है. जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को दबोच लिया जाएगा.

"सीएसपी संचालक से 1.60 हजार लूट की घटना हुई है. जल्द ही घटना में शामिल अपराधियों को दबोच लिया जाएगा" - सुशांत कुमार सरोज, एसपी, नवगछिया