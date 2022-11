भागलपुर: बिहार के भागलपुर (Crime in Bhagalpur) जिला के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां सनकी पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गला रेतकर लहुलुहान (Husband Attacked his wife by slitting her throat In Bhagalpur) कर दिया. घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज की है. जहां महेशपुर में मटरू यादव ने रविवार देर शाम अपनी पत्नी चुन्नी देवी की गला रेत दिया. घायल महिला को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

जमीन को बेचने को लेकर हुआ था विवाद: बेटे विकास यादव ने बताया कि उसके और उसके पिता के बीच एक जमीन को बेचने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद रविवार को उसके पिता ने पुलिस को गलत सूचना दी कि वह कट्टा लेकर घूम रहा है. जिसके बाद रविवार शाम पुलिस उसे पकड़ कर थाना लेकर आ गयी. जिसके बाद उसके पिता ने घर पहुंच उसकी मां पर धारदार हथियार से वार कर उसका गला रेत दिया.

''मेरे पिता से जमीन को लेकर लड़ाई होता था. एक कट्ठा जमीन था मां जहां रहती थी वहीं पर उसे उसने बेच दिया था. उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी. पुलिस उसे कट्टा और बंदूक रखने के आरोप में पकड़कर ले गई थी. लेकिन पता नहीं कैसे और कब आया और मां के गले में चाकू घोंपकर भाग गया''- घायल महिला का बेटा

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस: उक्त घटना के बाद पुलिस ने उसे थाना से छोड़ा. जिसके बाद वह मायागंज अस्पताल अपनी मां के पास पहुंचा. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.

