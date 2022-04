भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में अमृत महोत्सव के (Health Fair For Amrit Mahotsav In Bhagalpur)अवसर पर प्रखंड मुख्यालय स्थित पुराने ब्लॉक भवन में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया. स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन नाथनगर विधायक (Nathnagar MLA) अली अशरफ सिद्दीकी (MLA In Nathnagar Ali Asharaf Siddiqui) के द्वारा किया गया.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में स्वास्थ्य मेला बना मजाक, मरीज नहीं दिखने पर विधायक ने उद्घाटन करने से किया इंकार

इस मेले में कुल 604 मरीजों का इलाज किया गया. कुल 278 पुरुष एवं 326 महिलाएं अपनी बीमारी दिखाने आये थे. जिनमें 87 गर्भवती महिलाओं की संख्या थी. आंख दिखाने वाले मरीजों की संख्या 127 और दंत चिकित्सा के मरीजों की संख्या 50 थी. उसके अलावा अन्य और मरीज भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने पहुंचे हुए थे. स्वास्थ्य मेले में कुल 23 स्टॉल लगाए थे ताकि मेले में पहुंचने वाले रोगियों को अपना इलाज व जांच कराने में किसी तरह की दिक्कत न हो.

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनुपमा सहाय (Dr. Anupama Sahay In Bhagalpur) भी इस स्वास्थ्य मेले में शामिल हुईं. इस मेले में स्वास्थ्य संबंधी समस्या की जांच एवं दवाई भी दी गई. सभी तरह के जांच को मुफ्त में करने के बाद इलाज की व्यवस्था भी हुई. हर तरह के लैब जांच के साथ-साथ दवा भी उपलब्ध कराया गया. इस मेले में लोगों का आधार कार्ड भी बनाया गया. भागलपुर के इस स्वास्थ्य मेले में परिवार के सभी सदस्यों की इलाज की व्यवस्था को लेकर आर्थिक सहायता भी की गई. गंभीर बीमारियों में दवाओं का खर्च भी सरकारी अस्पताल की तरफ से किया गया.

ये भी पढ़ें- मसौढ़ी के नक्सल प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य मेला का आयोजन, BJP सांसद रामकृपाल यादव ने किया उद्धाटन

मौके पर नाथनगर के जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव, राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे. विधायक ने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई जन उपयोग में आने वाली योजना के बारे में चर्चा की. उसके बाद कहा कि सरकार सभी लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के हर तरीके से प्रयास कर रही है.