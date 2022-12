भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बालू माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई काफी तेजी से चल (Police action against sand mafia in Bhagalpur) रही है. इसी कड़ी में जिले के कजरेली थाना क्षेत्र के बेलसिरा गांव में बालू माफिया के द्वारा माइनिंग ऑफिसर पर हमला करने के मामले में चार बालू माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Four sand mafia arrested in Bhagalpur) है. खनन पदाधिकारी के वीडियो के आधार पर पुलिस ने वीडियो के माध्यम से पहचान कर तीन थानों की पुलिस के साथ छापेमारी कर चार बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया.

मौके से पांच लोग हुए गिरफ्तार : दरअसल भागलपुर जिला के करेली थाना क्षेत्र के बेलसिरा गांव के पास बालू माफियाओं ने भागलपुर खनन निरीक्षक मुनि महेश कुमार को बंधक बनाकर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया था. पुलिस ने छापेमारी कर चारों बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि खनन निरीक्षक मुनि महेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कजरेली थाना क्षेत्र के रास्ते बेलसरा गांव होते हुए ट्रैक्टर से बालू माफिया के द्वारा अवैध रूप से बालू बेचा जाता है.

"पुलिस टीम ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर निवासी पप्पू पंडित, गुरुदेव पंडित, अवधेश यादव, कजरेली थाना क्षेत्र से संजय यादव को गिरफ्तार किया साथ ही एक ट्रैक्टर को भी जप्त किया है.गिरफ्तार व्यक्ति के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है." :- नबनिश कुमार, थानाध्यक्ष, कजरैली

बंधक बनाकर माइनिंग ऑफिसर पर हुआ था हमला: अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने के लिए कजरैली थाना क्षेत्र में जैसे ही खनन निरीक्षक पहुंचे वैसे ही कई संख्या में अवैध रूप से बालू माफिया पहुंचकर माइनिंग अधिकारी को बंधक बना लिया. जिसका फायदा उठाकर कई अवैध बालू ले जाने वाले ट्रैक्टर वहां से भाग निकला. इस बीच माइनिंग अधिकारी से बालू माफिया के द्वारा नोकझोंक झड़प हुआ बालू माफियाओं के टीम ने खनन विभाग के तीन अधिकारी के साथ मारपीट किया. जिसका वीडियो खनन पदाधिकारी की टीम ने बना लिया था. खनन पदाधिकारी के वीडियो के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर के डीएसपी डॉ गौरव के दिशानिर्देश पर पुलिस टीम ने वीडियो के माध्यम से पहचान कर तीन थानों की पुलिस के साथ छापेमारी कर चार बालू माफिया को गिरफ्तार कर लिया.