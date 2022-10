भागलपुर: बिहार के भागलपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से एक की मौत (One Die In Cylinder Blast In Bhagalpur) हो गई. जबकि दो लोग के घायल होने की खबर है. जोगसर थाना क्षेत्र के शारदा टॉकीज के पास काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बैलून भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. जिसमें बैलून में गैस भरने वाले व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए. घटना के बाद मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे. लोगों में दहशत फैल गई.

सिलेंडर फटने से एक की मौत : मिली जानकारी के अनुसार जोगसर थाना क्षेत्र के शारदा टॉकीज (Sharda Talkies In Bhagalpur) के पास काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान बैलून भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया. जिसमें बैलून में गैस भरने वाले की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, ब्लास्ट के दौरान 2 लोग घायल हुए हैं. ब्लास्ट होते ही शोभा यात्रा में जा रहे लोगों के बीच भगदड़ मच गई और कई लोग को हल्की चोट आई है.

दो लोग गंभीर रूप से घायल : घायल दोनों लोगों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच कर मामले की छानबीन में जुट गई है. मौके पर और घायल घायल को मायागंज अस्पताल ले जाया गया जहां जहां उसका इलाज जारी है.

