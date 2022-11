भागलपुर: बिहार के भागलपुर में बिहार-झारखंड की महिला चिकित्सकों का तीन दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को होने जा रहा (Three Day Conference Of Women Doctors In Bhagalpur) है. जिसकी तैयारी भागलपुर ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसायटी की तरफ से किया जा रहा है. इसको लेकर सोसायटी के पदाधिकारियों ने बुधवार को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय नौलक्खा के परिसर में प्रेस वार्ता की.

देश भर के डॉक्टर्स होंगे शामिल: सोसायटी के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के पहले दिन कार्यशाला के रूप मे JLNMCH भागलपुर में आयोजित किया जाएगा. इसके अलावा सम्मेलन के दौरान सर्जरी और अल्ट्रासाउंड के नए आयाम पर प्रशिक्षण दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि देश भर के अन्य राज्यों से करीब 300 से ज्यादा डेलीगेट्स सम्मेलन में शामिल होंगे. 12 और 13 नवंबर को JLNMC भागलपुर न में वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया जाएगा.

प्रशिक्षण कार्याशाल का भी होगा आयोजन: सोसायटी की अध्यक्ष रेखा झा ने बताया कि कार्यक्रम में बिहार झारखंड की महिला चिकित्सकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. उन्होंने बताया कि ट्रेनर के रूप में बाहर से कई विशेषज्ञ आ रही हैं. कार्यक्रम के तहत चिकित्सा में नए आयाम पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान मायागंज अस्पताल में वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा.

सम्मेलन में विशेष तौर पर उड़ीसा से डॉक्टर पी सी महापात्रा, दिल्ली से निकिता त्रेहान, अहमदाबाद से डॉक्टर सुमन चौधरी पटना से पूनम दिक्षित, अल्ट्रासाउंड सिखाने के लिए धनबाद से रेणू उपाध्याय के अलावा दर्जनों चिकित्सक भागलपुर पहुंच रही हैं. कार्यक्रम को सफल बनाने में 108 महिला चिकित्सक की पूरी टीम लगी है.