भागलपुर: जिले में एक के बाद एक हुए तीन बम धमाकों (Bhagalpur Bomb Blast ) ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है. इसी बीच मंगलवार को जगदीशपुर इलाके से एक बार फिर दो जिंदा बम मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. मामले में दो लोगों (Suspects In Police Custody in Bhagalpur) को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा है. मामला जगदीशपुर थाना इलाके के सैदपुर बहियार (Bomb Recovered In Saidpur Bahiyar Bhagalpur) का है. बताया जा रहा है कि, धान के खेत में बम रखा था.

घटनाक्रम में पकड़े गए व्यक्ति का कहना है कि, उन्हें सैदपुर के कुछ शरारती लोगों ने कहा कि खेत मे बम है, उसे दूसरी जगहों पर रख दो. वह व्यक्ति जब देसी बम को हटाने लगा तो उसी क्रम में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और जगदीशपुर पुलिस को सूचित किया.

जगदीशपुर थाने की पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पूरे घटना क्रम की जांच में पुलिस जुट गई है. इलाका बालू माफिया का है और बीते दिनों इलाके में कई बार बमबाजी की घटना भी हुई है. ऐसे में लोगों के बीच दहशत है. वहीं पुलिस भी पूरे मामले को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है.

बता दें कि भागलपुर में लगातार हो रहे बम धमाकों से एक बार फिर से शहर दहल उठा है. सोमवार को भागलपुर के नाथनगर (Bomb Blast in Nathnagar) क्षेत्र के मखदूम शाह दरगाह के पास बम ब्लास्ट में एक बच्चे (Child Dead In Bomb Blast In Bhagalpur) की मौत हुई है. घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचकर जांच में जुट गई है. घटनास्थल से दो जिंदा टिफिन बम भी बरामद किया गए थे.

भागलपुर के नाथनगर इलाके में बम ब्लास्ट की ये कोई पहली घटना नहीं है. 13 दिसंबर को 5 दिनों के अंदर नाथनगर क्षेत्र में बम विस्फोट की तीसरी घटना हुई है. इससे पहले भी भागलपुर के नाथनगर में ही बीते दिनों पहले जमालपुर रेल खंड (Bomb Blast Near Nathnagar Railway Station) के रेलवे ट्रैक पर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी. वहीं दूसरा बम ब्लास्ट 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए थे. उसके बाद सोमवार को तीसरा बम ब्लास्ट हुआ था, मंगलवार को दो जिंदा बम बरामद किए गए हैं. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

