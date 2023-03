भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र (Disclosure of criminal incidents in Bhagalpur) में हुए तीन आपराधिक घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है. तीन विभिन्न मामलों का उद्भेदन करते हुए पांच अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Five Miscreant Arrested in Bhagalpur) है. सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में हुए घर में लूट, जगदीशपुर गोराडीह में अवैध खनन और जगदीशपुर में शराब बरामद के मामले का उद्भेदन किया गया है.

घर में घुसकर लूटपाट: भागलपुर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आदित्य मामले का खुलासा करते हुए बताया 23 फरवरी को रात्रि में सुल्तानगंज थानान्तर्गत तिलकपुर में संगिता सिंह पति अजय कुमार सिंह के घर में घुसकर तीन अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा मोबाइल एवं जेवर लूट लिया था. सुल्तानगंज थाना में केस दर्ज किया गया था. पुलिस छापेमारी दो अपराधी को गिरफ्तार किया है.

दोनों आरोपियों की कर ली गई पहचान: दोनों की पहचान पिलीदरी बिन्द टोला निवासी अंकित कुमार और रजनीश कुमार के रूप में की गई है. इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्तों का पहचान कर लिया गया है. उसकी गिरफ्तारी और शेष लूटे हुए सामान की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"भागलपुर में घर में घुसकर लूटपाट मामले में पुलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. वहीं जगदीशपुर में अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए छह बालू लदा ट्रैक्टर को जब्त किया है. वहीं शराब बरामदगी मामले में तीन युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है." -आनंद कुमार, एसएसपी भागलपुर

बालू लदा 6 ट्रैक्टर जब्त: अवैध बालू के खनन मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि जगदीशपुर-गोराडीह की सीमा पर ग्राम भरोखर, सारथ एवं बड़ी दोस्तनी में खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है. 5 मार्च की रात्रि में पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था भागलपुर डॉ गौरव कुमार के नेतृत्व में एक छापेमारी करते हुए ग्राम बड़ी दोस्तनी से खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से ट्रैक्टर द्वारा अवैध बालू के खनन करने में प्रयोग किये जा रहे कुल बालू लोड 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है.

शराब बरामदगी मामले में तीन गिरफ्तार: वहीं तीसरे मामले में जगदीशपुर बायपास टीओपी क्षेत्र में 5 मार्च वाहन चेकिंग के शराब बरामद किया गया. शराब तस्कर वाहन में शराब के कार्टन के ऊपर आलू और प्याज का लदा कर पिकअप पर 668.50 लीटर और दूसरे पिकअप पर 90 लीटर शराब बरामद किया गया. पुलिस ने तीन युवक को गिरफ्तार किया है.