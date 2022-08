भागलपुर: नवगछिया कार्यपालक पदाधिकारी ( Attack On Executive Officer In Naugachhia ) के सरकारी वाहन पर हमला किया गया है. कार्यपालक अभियंता सुमित्रानंदन ( Attack On Executive Officer In Bhagalpur) ने बताया कि एक युवक ने ईंट-पत्थरों से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया. हालांकि इस हमले में नगर परिषद कार्यपालक अभियंता बाल-बाल बच गए हैं.

पढ़ें- ...अगर हमलावर के पास हथियार होता तो?

कार्यपालक अभियंता की गाड़ी पर हमला: सुमित्रानंदन ने बताया कि वह अपने आवास से कार्यालय सरकारी गाड़ी में जा रहे थे. उसी दौरान उनकी गाड़ी को युवक ने निशाना बनाया. जहां पर यह हमला हुआ वहां से कार्यालय महज 50 मीटर की दूरी पर है.

युवक ने फेंकी ईंट: वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि युवक काफी देर से सड़क के किनारे खड़ा था. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रोड के कॉर्नर पर खड़ा होकर युवक किसी का इंतजार कर रहा हो. इसी बीच जैसे ही सड़के से कार्यपालक पदाधिकारी की सरकारी गाड़ी गुजरी, युवक ने लगातार दो बार गाड़ी पर ईंट दे मारी. ईंट मारने की घटना सड़क किनारे खंभे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

हिरासत में युवक: इसको लेकर कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रानंदन ने कहा कि ऐसा उस युवक ने क्यों किया यह अभी तक पता नहीं चल पाया है. हमने एफआईआर करवा दिया है. युवक को भी पकड़ लिया गया है.

"मेरी सरकारी गाड़ी पर एक युवक ने ईंट से हमला किया. उसने ऐसा क्यों किया है इसका पता नहीं चल सका है. पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है."- सुमित्रानंदन, कार्यपालक पदाधिकारी

इस घटनाक्रम को लेकर नवगछिया थानाध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. हमने आरोपी को पकड़ लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है. उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया इसका पता अब तक नहीं चल सका है.

"मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपित से पूछताछ की जा रही है."- भारत भूषण,नवगछिया थानाध्यक्ष