बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय (Youth prepares for army in Begusarai) में आर्मी की तैयारी कर रहे युवक का शव सड़क पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना बखरी थाना क्षेत्र के बागवान गांव वार्ड नंबर 4 का है. परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि किसी अज्ञात अपराधियों ने प्रिंस कुमार की हत्या (Youth murdered in Begusarai) कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया. मृतक युवक की पहचान बखरी थाना क्षेत्र के बागवान गांव वार्ड नंबर 4 के रहने वाले ललन वर्मा का 18 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है. परिजनों ने बखरी थाने पुलिस को सूचना दी. पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

घटना के बाद दोस्त गांव छोड़ कर फरार : घटना के संबंध में मृतक के पिता ललन शर्मा ने बताया कि किसी ने प्रिंस कुमार को हत्या कर शव को घर से 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे फेंक दिया. पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जहरीली इंजेक्शन देने से प्रिंस कुमार की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि प्रिंस का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, लेकिन घर से प्रिंस को एक दोस्त बुलाकर ले गया था. घटना के बाद दोस्त गांव छोड़ कर फरार हैं.

पांच मिनट में आने की बात कहकर घर से निकला था प्रिंस: मृतक के पिता ललन शर्मा ने बताया कि गुरुवार की रात प्रिंस कुमार पांच मिनट में आने की बात कहकर घर से निकला था. निकलने के पांच मिनट के बाद मृतक प्रिंस कुमार ने पिता को मोबाइल पर सूचना दी की आप जल्दी मुझे मार दिया है.. इतना कहते ही फोन कट हो गया. जिसके बाद पिता और परिवार के लोग दौड़े तो लड़का सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसका मोबाइल उसकी छाती पर रखा हुआ था.

"प्रिंस कुमार अपने घर पर ही रह कर आर्मी की तैयारी किया करता था. उसकी हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया गया. घटना की जानकारी बखरी थाने पुलिस के दी गई है. परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है."-ललन वर्मा, पिता