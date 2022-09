बेगूसरायः बिहार के बेगूसराय से डकैती की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सरपंच के घर (Robbery At Sarpanch House In Begusarai) में भीषण लूटपाट की गई है. इस दौरान घर वालों के द्वारा विरोध करने पर अपराधियों ने ताबतोड़ फायरिंग कर दी. जिसमें में सरपंच के एक बेटे की मौके पर ही मौत (Youth Died In firing During Loot In Begusarai) हो गई जबकि एक बुरी तरह घायल है. बदमाशों ने पति को भी पीट-पीटकर जख्मी कर दिया. उसके बाद घर का सारा कीमती समान और ट्रैकटर लेकर फरार हो गए. घटना जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के बनहरा गावं की है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

ये भी पढ़ेंः ज्वैलर्स के घर डकैतों का तांडव, बेटे को चाकू मारकर दो घंटे तक मचाई लूटपाट, पुलिस बेखबर

हथियार से लैस थे अपराधीः डकैती की इस घटना को धनकौल पंचायत की सरपंच लक्ष्मी देवी के घर अंजाम दिया गया. घटना में घायल सरपंच के पति सुबोध राय ने बताया कि तकरीबन 11 बजे रात में कुछ अपराधियों ने हथियार से लैस होकर घर पर लूटपाट के नियत से धावा बोल दिया और लूटपाट करने लगे. जिसका सुबोध राय के दोनों बेटों ने विरोध किया, तभी अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिसमें छोटे बेटे अवनीश कुमार की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मौत हो गई. जबकि बड़ा बेटा रजनीश कुमार गोली लगने से घायल हो कर बेहोश हो गया और वहीं पर गिर पड़ा. उसके बाद अपराधी ट्रैक्टर सहित घर का सारा सामान लूट कर फरार हो गए.

परिजनों में मचा कोहरामः इस घटना में सुबोध राय को भी लाठी-डंडे और रौड से पीट-पीटकर अपराधियों ने अधमरा कर दिया और घर का सारा सामान लूट कर चलते बने. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. वहीं, गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. मृत युवक की पहचान सुबोध राय के पुत्र अवनीश कुमार जबकि घायल की पहचान रजनीश कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद तेघड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है.

"तकरीबन 11 बजे रात में सभी लोग घर में थे, तभी हथियार से लैस अपराधियों ने डकैती की नियत से घर पर धावा बोल दिया. जब उन लोगों का मेरे बेटों ने विरोध किया तो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. छोटे बेटा अवनीश कुमार की गोली लगने से मौत हो गई. विरोध करने पर उनलोगों ने मुझे भी पीटा. घर में रखा सारा कीमती सामान और ट्रैक्टर लूट लिया"- सुबोध राय, सरपंच के पति

मामले की जांच में जुटी पुलिसः वहीं, तेघड़ा एसआई साहिब दयाल सिंह ने बताया कि बनहरा गांव में लूटपाट करने के दौरान अपराधियों ने दो भाई को गोली मार दिया है. जिसमें छोटे भाई की मौत हो गई है जबकि बड़ा भाई एवं पिता घायल हैं. फिलहाल पुलिस के द्वारा सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"बीती रात बनहरा गांव में सुबोध राय के घर पर लूटपाट की घटना हुई है. उनके छोटे बेटे की गोलीबारी में मौत हो गई है, घटनास्थल पर जाकर जांच की गई है. घटना में पिता और बड़ा बेटा भी घायल है. सारे बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा"- साहिब दयाल सिंह, एसआई

ये भी पढ़ेंः मधुबनी : बच्चों को बंधक बनाकर भीषण डकैती, दहशत में परिवार वाले