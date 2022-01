बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक युवक ने पंखे से लटककर सुसाइड (Youth Commits Suicide In Begusarai) कर लिया. नव वर्ष के मौके पर देर रात तक शराब पार्टी करने के बाद युवक ने पंखे से लटककर आत्महत्या (Suicide By Hanging From Fan) कर ली. परिजनों ने मृतक के शव को उसके कमरे में झूलता हुआ पाया. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 34 वर्षीय प्रभाकर झा के रूप में की गई है. मृतक के कमरे से शराब की बोतल भी मिली है. बताया जा रहा है कि युवक ने देर रात तक शराब पार्टी और मौज मस्ती की. जिसके बाद देर रात पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली. मृतक की पत्नी दिव्या कुमारी ने पुलिस को बताया कि नव वर्ष के अवसर पर उसके पति के कमरे में अगल-बगल के तीन-चार लड़के आए और शराब पीने लगे. शराब पार्टी देर तक होने पर वे अपने दूसरे कमरे में अपनी डेढ़ साल की बच्ची के साथ सोने चली गयी.

महिला ने कहा कि तीन बजे सुबह जब उसकी नींद खुली और वह अपने पति के कमरे में गयी तो देखा कि उनका पति पंखे से लटका हुआ है और गले में गमछा बांधा था. वह अपने पति के गले में लगे गमछे को खोला और पति को बिछावन पर लिटाया और उसे पानी वैगरह पिलाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत ही चुकी थी. महिला ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के कारण रोजगार छिन जाने से वह अक्सर तनाव में रहते थे. कुछ भी बताने से परहेज करते थे. बराबर शराब पीकर परेशान रहते थे.

जानकारी के मुताबिक मृतक की कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी. उसके दो मासूम बच्चे भी हैं. पत्नी ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार परेशान थे. बताया जा रहा है कि युवक दो साल पहले दिल्ली में रहकर लेबर कॉन्ट्रेक्टर का काम करता था. लेकिन लॉकडाउन के बाद वह अपने घर आ गया था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

