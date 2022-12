बेगूसराय में आवारा कुत्तों का आतंक

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक (Terror of dogs in Begusarai) देखने को मिला है. जहाँ कुत्तों के झुंड ने शौच करने गई एक महिला पर हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रुप से घायल हो गई. जिसके बाद आज उसकी मौत (woman killed by dogs) हो गई. जिसके बाद मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग और पुलिस को दी. मृतक महिला की पहचान बछवारा निवासी राज कुमार शर्मा की पत्नी मीरा देवी के रुप में हुई है. घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवारा गांव की है.

आवारा कुत्ते ने ली महिला की जान: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आज सुबह बछवारा निवासी राज कुमार शर्मा की पत्नी मीरा देवी शौच के लिए गई थी और उसी वक्त आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया. जिसके बाद कुत्तों ने उक्त महिला के शरीर को पूरी तरह क्षत-विक्षत कर लहूलुहान कर दिया. महिला की हालत इतनी गंभीर हो गई कि कुछ समय बाद महिला की मौत (Dogs Killed Woman in Begusarai) हो गई.



वन विभाग और पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की नाराजगी : घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी बछवारा थाने को दी. ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6 महीने के दौरान बछवारा थाना क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर कुत्तों ने कई लोगों की नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया. लोगों के द्वारा वन विभाग और पुलिस प्रशासन को इसकी कई बार जानकारी दी. बावजूद इसके अब तक इस दिसा में कोई काम नहीं किया गया. पुलिस के इस रवैयै से लोगों में खासी नाराजगी है.

