बेगूसरायः जिले के बरौनी स्टेशन पर अवध-असम एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला को जीआरपी बरौनी ने करीब 10 लाख रुपयों के साथ पकड़ा (Woman Caught With Lakhs Of rupees At Barauni station) है. दरअसल, जीआरपी के जवान जब रविवार को बेगूसराय बरौनी रेलखंड पर से गुजर रही ट्रेन में गश्ती कर रहे थे, तभी संदेह के आधार पर महिला का बैग चेक किया, जिसके बाद बड़ी रकम को बरामद कर लिया गया.

पुलिस ने रविवार को ट्रेन संख्या-15909 अवध-असम एक्सप्रेस के कोच संख्या एचए-1 के सीट नंबर तीन पर बैठी महिला के पास से कुल 9 लाख 93 हजार रुपये बरामद किया है. बताया जाता है कि महिला दीमापुर से मुजफ्फरपुर के लिए यात्रा कर रही थी, लेकिन बरौनी स्टेशन पर उसे पकड़ लिया गया. महिला की पहचान पूर्वी चंपारण के पकड़ीदलाय निवासी रेखा देवी के रूप में हुई है.

इस संबंध में जीआरपी बरौनी थानाध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि महिला यात्री के पास से बरामद नकदी का कोई वैध कागजात अभी तक नहीं मिला है. रुपयों से संबंधित वैध कागजात और साक्ष्य जमा जमा करने के लिए कहकर महिला को छोड़ दिया गया है, ताकि पता चल सके कि ये रुपये वास्तव में उसी के हैं, या कोई झालमेल है. आयकर विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है. विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर मामले की सघन छानबीन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

