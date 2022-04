बेगूसराय: बिहार की सड़कों पर वाहनों की अनियंत्रित रफ्तार (Accident In Bihar) से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं. ताजा मामला बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के खंजाहांपुर पंचायत की है. यहां गुरुवार की सुबह तेज रफ्तार जा रही स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. गाड़ी के गड्ढे में पलटने से सभी बच्चे वाहन में ही फंसे रह गए. स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह सभी को वाहन से बाहर निकला गया. इस दुर्घटना में 10 बच्चे घायल (Students Injured In Road Accident In Begusarai) हुए हैं. सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

गड्ढे में पलटा स्कूल वाहन: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चे खंजापुर के आसपास के गांव के है. रोजाना की तरह गुरुवार को भी स्कूल वाहन का चलाक सभी बच्चों को स्कूल ले जा रहा था. इसी क्रम में चेरिया बरियारपुर के खंजाहांपुर में स्कूल वाहन अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई. सड़क से 10 फीट गहरे गड्ढे में वाहन पलटने से सभी बच्चे उसमें फंसे रह गए. इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीण की घटनास्थल पर भीड़ जुटने लगी. लोगों की मदद से पलटी गाड़ी में फंसे सभी को बाहर निकाला गया.

सड़क दुर्घटना में छात्र घायल: इस सड़क दुर्घटना में दस बच्चे घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज चल रहा है. हालांकि, डॉक्टर ने बताया कि सभी मामूली रूप से जख्मी हैं और खतरे से बाहर हैं. फिलहाल घटना की सूचना पर चेरिया बरियारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

