बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही (Negligence Of Electricity Department In Begusarai) का मामला सामने आया है. जिले के गढ़पुरा थाना इलाके में करंट लगने से 6 बच्चे झुलस गये (Six Children Scorched Due To Electrocution). इस घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

मृतक बच्ची की पहचान गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुम्हारसौ गांव के वार्ड संख्या 12 निवासी राजकुमार राय के 7 वर्षीय पुत्र अनुभव कुमार के रूप में हुई है. वहीं घायलों में मुन्ना कुमार राय का 11 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार, प्रेम राय का 10 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार और 7 वर्षीय पुत्र रवि कुमार, भिखो साव का पुत्र गोविंद कुमार और सुशील पासवान का 9 वर्षीय पुत्र राजा पासवान शामिल है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पड़ोस के अशोक राय के पुत्र की शादी होनी थी. जिसमें आम-महुआ की रस्म में सभी बच्चे शामिल थे. इसी दौरान अचानक डीजे 11 हजार बोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गया. जिससे लगभग आधा दर्जन बच्चे झुलस गए. मौके पर ही एक बच्चे की मौत हो गई. वहीं आधा दर्जन बच्चे झुलस गए. जिसमें दो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है.

स्थानीय मुखिया सौरभ कुमार ने घटना का जिम्मेवारी बिजली विभाग पर लगाया है. मुखिया ने बताया है कि 11 हजार की बिजली का तार बिल्कुल नीचे की ओर लटका है. जिसके संबंध में कई बार विभाग के अधिकारोयों से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारी लापरवाह बने रहे. जिससे ये हादसा हो गया. उन्होंने बताया कि समय रहते यदि अधिकारी सुध लेते तो इस तरह की बड़ी घटना को टाला जा सकता था.

मुखिया ने बताया कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. इधर घटना की सूचना मिलते ही गढ़पूरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया. सभी जख्मियों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया है. घटना के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

