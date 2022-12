बिहार के बेगूसराय मुर्गा फॉर्म में आग

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में शार्ट सर्किट से मुर्गा फॉर्म में भीषण आग लग (Fierce fire broke out in chicken farm in Begusarai) गई. मुर्गा फॉर्म धू-धू कर जलने लगा. अचानक लगी इस आग से अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. जिसके बाद लोग आग को बुझाने के प्रयास में लोग जुट गए. बाद में अग्निशमन दस्ता ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. आग लगने के कारण लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव स्थिति महना बांध के समीप की है.

तीन लाख से अधिक का सामान जलकर राख: अगलगी की घटना के संबंध में लोगों ने बताय कि आग में कितनी की संपत्ति जली है वह स्पष्ट नहीं हो पाया है. लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग तीन लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया. घटना के बाद मुर्गा फार्म के मालिकों में हड़कंप मच गया राहत की बात यह रही कि अगलगी के वक्त मुर्गा फॉर्म में मुर्गा मौजूद नहीं था. नहीं तो नुकशान और होता.

"आग शार्ट शर्किट के कारण लगी है. अचानक लगी आग से अफरातफरी मच गयी. पहले लोगों ने खुद आग बुझाने के कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाया. फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है." -अनिल कुमार, सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, फफौत

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: बताया जा रहा है कि मुर्गा फॉर्म में भीषण आग को लोगों ने बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आग नहीं बुझ पाये. थक हार कर लोगों ने इसकी सूचना दमकल कर्मी को दी. मौके पर दमकल कर्मी की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि मुर्गा फार्म में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. आग लगते ही सारा सामान धू-धू कर जल गया.