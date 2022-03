बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में अपराध (Crime In Begusarai) बेलगाम हो गया है. एक बार फिर बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है. बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर घर से लाख रुपये के साथ सोने के जेवर समेत अन्य सामान लूट (Robbery In House By Taking Woman Hostage) लिए और विरोध करने पर अपराधियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी.

घटना नगर थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी मोहल्ले की है. घटना के संबंध में पीड़ित महिला चंद्र भूषण प्रसाद की पत्नी बबिता देवी ने बताया कि वह बच्चे को स्कूल छोड़कर घर पहुंची ही थी कि दो हथियार लेश बदमाश घर में घुस गए. पूछे जाने पर बदमाशों ने हथियार की नोंक पर घर में बंधक बना दिया. जिसके बाद घर से लगभग एक सौ ग्राम सोने और एक लाख रुपये नगद सहित अन्य समान लेकर मौके से फरार होने लगे.

वहीं, दिनदहाड़े लूट की इस घटना से व्यवसायियों में आक्रोश देखा जा रहा है. व्यवसायी ने जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ बाजार बंद करने की चेतावनी दी है. वहीं नगर थाने की पुलिस घटना की सूचना पाते ही दल बल के साथ मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई है. इलाके का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है. वहीं, इस घटना के बाद आस-पास के लोग अपनी घरों की सुरक्षा को लेकर काफी चिन्तित दिखाई दे रहे हैं.

