बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय (Begusarai Crime News ) में चार साइको किलर ने खलबली मचा दी. जो भी रास्ते में दिखा उसपर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे और आगे बढ़ते रहे. साइको किलर (Psycho Killer In Begusarai) ने मंगलवार को 30 किलोमीटर तक फायरिंग कर 11 लोगों को गोली (Psycho Killer Shot 11 People In Begusarai) मारकर घायल कर दिया था. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. बछवाड़ा से लेकर चकिया (Psycho Shooters Shot From Bachhawara To Chakia) तक इन चार लोगों ने खून की होली खेली. इस पूरे मामले में पुलिस का लापरवाह रवैया देखने को मिला. बेगूसराय शहर में एंट्री के बाद इन साइको किलर ने कैसे अपने प्लान को अंजाम दिया विस्तार से जानिए.

बेगूसराय में गोलीकांड की पूरी कहानी: इस पूरी घटना (Begusarai Firing Case) को लेकर बिहार सिहर उठा है. सबसे पहले दो बाइक पर 4 साइको किलर सवार होकर शहर में प्रवेश करते हैं. इनकी मंशा दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग करने की थी. शहर से ये चारों आगे बढ़ते हैं जबकि जगह-जगह पुलिस तैनात रहती है और कई जगह चेक पोस्ट भी होते हैं. 30 किलोमीटर के सफर में चार थाना पड़ा लेकिन किसी को कुछ भनक नहीं हुई. चारों को ना तो किसी ने रोका ना ही तलाशी ही ली गई. हालांकि आए दिन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के दावे भी पुलिस करती है. चारों किलर ने एनएच 28 से एनएच 31 के बीच दहशत फैलाना शुरू कर दिया. इन लोगों ने शहर में फायरिंग नहीं की बल्कि बछवाड़ा का रास्ता चुना. वहीं एक रास्ता एनएच 80 का लखीसराय को जाता है. अगर कहीं पर भी पुलिस ने इन लोगों को रोका होता या गाड़ी की जांच की जाती तो घटना को पहले ही रोका जा सकता था. अब पुलिस ने चारों साइको किलर्स का फोटो जारी कर इनाम की घोषणा की है लेकिन चूक और लापरवाही की बात से इनकार नहीं किया जा सकता. मामले में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है.

बछवाड़ा के गोधना में पहली फायरिंग : बेगूसराय शहर से निकलकर एनएच 28 का रास्ता इन लोगों ने लिया. सबसे पहले चारों साइको किलर बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना पहुंचे. शाम के साढ़े पांच बजे थे. साइको किलर ने गोधना में दो लोगों को गोली मार दी. किलर ने विशाल कुमार उम्र 26 साल को गोली मारी. विशाल फाइनेंस कर्मचारी हैं. वहीं एक अन्य व्यक्ति रंजीत कुमार पर भी फायरिंग की गई. दोनों गंभीर रूप से जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

तेघड़ा के पिढ़ौली में दूसरी घटना: फिर साइको किलर 10 मिनट तक बाइक चलाते हुए तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली पहुंचे. गोधना से पिढ़ौली की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है. यहां भी चलती बाइक से दो लोगों को निशाना बनाया गया और गोली मारकर घायल कर दिया गया.

यहां समझे साइको किलर की दहशत की पूरी कहानी

फुलवरिया के मोती चौक पर तीसरी घटना: तीसरी घटना को फुलवरिया थाना क्षेत्र के मोती चौक पर अंजाम दिया गया. यहां पर दो लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स चंदन कुमार उम्र 31 साल की मौत हो गई. चंदन कुमार हाजीपुर पिपरा देवस निवासी बताए जाते हैं. वहीं दूसरा शख्स अस्पताल में भर्ती है. इस घटना ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है.

चकिया में चौथी घटना: आखिरी और चौथी घटना को 14 किलोमीटर दूर चकिया थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया. यहां कुल 4 लोगों को गोली मारी गई. बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार (Begusarai SP Yogendra Kumar) ने साइको किलर की तस्वीर जारी की है. उन्होंने कहा है कि दो बाइक पर सवाल चार लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है. उन्होंने इस मामले को लेकर लोगों को जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की है. इसको लेकर उन्होंने अपना फोन नंबर भी जारी किया है.

एसपी ने जारी किया किलर की तस्वीर: घटना के बाद से साइको किलर को पकड़ने और किलर की सूचना देने के लिए बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने अपना फोन नंबर 9431800011 जारी करते हुए कहा है कि, जो भी जानकारी हो इसकी सूचना दें. सूचना देने वाले को ईनाम दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में अब तक हुई जांच के बाद सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं पांच संदिग्ध लोगों में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हालांकि 30 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस अभी तक उनका सुराग नहीं लगा पा रही है.

''पूरे मामले की जांच के लिए चार टीमें बनाई गई हैं, जो सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है. सीसीटीवी से मिले फुटेज का अध्ययन किया जा रहा है. फुटेज से कई तस्वीर निकाली गई हैं, जिन्हे आसपास के जिलों में भी पहचान के लिए भेजा गया है. वारदात को अंजाम देने वाले सभी युवा प्रतीत हो रहे हैं. जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है तथा जिला के बॉर्डर को भी सील कर जांच की जा रही है.'' - योगेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय



कहां है बेगूसराय के बंदूकबाज? : इधर, बेगूसराय गोलीकांड मामले की जांच के लिए चार टीम बनाई गई है. बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बुधवार को अब तक की गई जांच का हवाला देते हुए बताया कि अब तक हुई जांच में इस बात के साफ संकेत है कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक बाइक पर सवार दो लोग नहीं बल्कि दो बाइक पर चार लोग सवार थे.

पांच लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ: इधर, घटना के दौरान गश्त पर निकली पुलिस टीम के भी स्थानों की जांच की गई जिसमे लापरवाही पाई गई. कर्तव्यहीनता के आरोप में गश्त टीम के प्रमुखों को निलंबित कर दिया गया है. एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और हाल के दिनों में जेल से छूटे लोगों की भी जांच की जा रही है.

बेगूसराय गोलीकांड पर क्या बोले नीतीश? : वहीं, इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधियों पर करारा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने बेगूसराय की घटना को साजिश बताया. उन्होंने कहा कि बेगूसराय में किसी ने साजिश की (CM Nitish Kumar on Begusarai Firing Incident) है. बेगूसराय में किसी ने जानबूझकर यह किया है. अतिपिछड़ों को निशाना बनाया गया है. अधिकारियों को साफ कर दिया गया है कोई नहीं बचना चाहिए. अधिकारी ऐसी घटना पर नजर रखें.

क्या है बेगूसराय गोलीकांड? : बिहार के बेगूसराय की सड़कों पर मंगलवार शाम एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. नेशनल हाइवे 28 पर चार थाना क्षेत्रों से निकलते हुए 30 किलोमीटर तक बाइक सवार बदमाशों ने राह चलते 11 लोगों को गोली मारी, जिसमें से 31 साल के चंदन कुमार की मौत हो गई. बेगूसराय के फुलवरिया, बछवाड़ा, तेघड़ा और चकिया थाना क्षेत्र के ये इलाके हैं. गोलीबारी की यह घटना मंगलवार की शाम 5.30 बजे बछवाड़ा से शुरू हुई. दूसरी घटना फुलवरिया में हुई, जहां हाजीपुर पिपरा देवस निवासी चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. यह पहली घटना तेघरा अनुमंडल क्षेत्र के एनएच 28 की है.



बेगूसराय गोलीकांड में 7 सस्पेंड, 5 से पूछताछ : इस बीच, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी और एसपी के नेतृत्व में कई टीमें रेड कर रही हैं. वहीं, बेगूसराय गोलीकांड मामले में बड़ी पहल की गयी है. BSAP की 3 कंपनी, STF की 1 यूनिट को तैनात किया गया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने इनकी तैनाती की है. दूसरी तरफ, इस मामले में एसपी योगेंद्र कुमार ने मोबाइल टीम के 7 प्रभारी को सस्पेंड किया गया है. इसके साथ-साथ पुलिस ने पूछताछ के लिए 5 लोगों को हिरासत में लिया है.