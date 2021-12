बेगूसराय: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) को सख्ती से लागू कराने को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी (Campaign Against Liquor In Begusarai ) कर रही है. इसी कड़ी में बेगूसराय जिले में भी पुलिस अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न कस्बों में छापेमारी (Police Raid In Begusarai) कर भारी मात्रा में शराब बनाने के रॉ मटेरियल और कई भट्ठों को ध्वस्त (Destroyed Liquor In Begusarai) ) किया गया है.

पुलिस का कहना है कि छापेमारी के दौरान 5 घरों से तीस लीटर देसी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं. वहीं विक्रमपुर, कुंभी, सकरवासा ,खंजहापुर सहित कई गांवों में छापेमारी के दौरान 25 सौ लीटर के करीब देसी शराब बनाने के सामान बरामद किए गए. इन रॉ मटेरियल को पुलिस ने नष्ट कर दिया है. वहीं शराब के धंधेबाज पुलिस की भनक लगते ही मौके से भागने में सफल रहे.

प्रशिक्षु डीएसपी सह चेरिया बरियारपुर प्रभात रंजन ने बताया कि मंझौल ओपी , चेरिया बरियारपुर थाना ,खोदावंदपुर थाना ,छौड़ाही ओपी पुलिस के साथ बेगूसराय उत्पाद विभाग की टीम ने मिलकर बड़े लेवल पर छापेमारी की है. हालांकि, छापेमारी अभियान के तहत जिस सफलता की उम्मीद पुलिस को थी, वह नहीं मिल सकी.

सूत्रों की मानें तो इन कारोबारियों को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल जाती है. आश्चर्य की बात ये कि, शराब के धंधेबाजों तक जानकारी कोई और नहीं बल्कि पुलिस तंत्र से ही पहुंचती है. ऐसे में पुलिस की कार्रवाई और पुलिस तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आपको बता दें कि जिले के इन क्षेत्रों में पुलिस जब छापेमारी करने आती है तो, इसी तरह से शराब और शराब बनाने के सामान बरामद होते हैं. छापेमारी अभियान के बावजूद धंधेबाज चेतने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो बिहार में सफल शराबबंदी पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहा है.

