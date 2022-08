बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में नशा के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई (Action Against Drug Dealers In Begusarai) की है. इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा ,चरस, नगद, सहित पिस्तौल और जिंदा गोली बरामद किया है. इसके अलावा 4 अपराधियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार (Four Durg Dealers Arrested) किया है. इससे पहले बीते मंगलवार की रात पुलिस की कारवाई में 4 ग्राम चरस, 50 हजार नगद और 30 किलो गाँजा के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ था.

दो कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार: इस छापेमारी कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात अपराधी नवीन कुमार और बलराम कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है. वहीं बीती रात गश्ती के क्रम में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 30 किलो गांजा के साथ तस्कर संतोष पासवान और इम्तियाज को गिरफ्तार किया था. इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार (SP Yogendra Kumar) ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुप्ता बांध की तरफ नशे का कारोबार हो रहा है. ऐसे में छापेमारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था.

कई इलाकों में पुलिस ने मारा छापा: पुलिस ने सबसे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एघु गांव में छापेमारी की. जहां से नवीन कुमार और बलराम कुमार नाम के व्यक्ति को नशीली पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया गया. इधर, मुफस्सिल थाने की पुलिस ने बीती रात रात्रि गश्ती के दौरान कैथमा के समीप एक लग्जरी कार को जाते देखा और संदेह होने पर पुलिस ने उसे रोका. जांच पड़ताल में कार से 30 किलोग्राम गांजा बरामद की गई. इस कार्रवाई दो तस्कर गिरफ्तार हुए. फिलहाल पुलिस सभी गिरफ्तारी तस्करों से पूछताछ कर रही है.