बेगूसराय: बिहार में अपराध (Crime In Bihar) की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही है. बेगूसराय में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या (One Man Beaten To Death In Begusarai) करने का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान मटिहानी थाना इलाके के पंचायत दो रामदिरी महाजी टोला के रहने वाले राजेंद्र सिंह के 40 वर्षीय पुत्र शीलभद्र प्रियदर्शी के रूप में हुई है. घटना नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 स्थित श्रीकृष्णापुरी मोहल्ले की बताई जा रही है.

परिजनों ने बताया कि मृतक अपने मकान में बने दुकान के किराए से अपना भरण पोषण करता था. वह काफी दिनों से मकान में अकेले रहता था. शुक्रवार की सुबह रूम का दरवाजा देर तक नहीं खुलने पर स्थानीय लोगों ने अनहोनी की आशंका से घरवालों को जानकारी दी. उसके बाद घर में उसे जख्मी हालत में चौकी से नीचे फर्श पर गिरा पाया. मृतक की जेब से लगभग 20 हजार रुपये बरामद किया गया है.

मृतक के छोटे भाई अमित आनंद ने अज्ञात अपराधियों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मौत के विभिन्न पहलुओं पर गौर करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इस घटना के संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीट-पीटकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

