बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले से (Cheated for Paytm Job in Begusarai) पेटीएम में नौकरी दिलाने के नाम पर (Crime In Begusarai) ठगी का एक मामले सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Accused Of Cheating Arrested In Begusarai) कर जेल भेज दिया है. नगर थाना में बाघा के वैभव कुमार ने लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. जिस पर नगर थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है.





बता दें कि, आरोपी की पहचान निमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के अझौर निवासी रामदेव महतो के पुत्र गौतम कुमार के रूप में हुई है. इस संबंध में पीड़ित लोहियानगर ओपी क्षेत्र के गांधी चौक, बाघा निवासी अशोक कुमार सहनी का पुत्र वैभव कुमार ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था कि, पेटीएम में नौकरी देने के नाम पर चालीस हजार रुपये की ठगी की है.

ठगी मामले का आरोपी गिरफ्तार





वहीं, घटना के बारे में नगर थानाध्यक्ष राम निवास ने बताया कि, बाघा निवासी वैभव कुमार की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए ठगी के आरोपी गौतम कुमार को शहर के ट्रैफिक चौक से गिरफ्तार कर लिया है. जिसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

